In questa pagina verranno fornite tutte le info necessarie per effettuare la registrazione a Snai, inclusi l'utilizzo del codice promozionale Snai e dei bonus per nuovi giocatori.









Per approfondimenti sul palinsesto, giochi casinò, metodi di pagamento, app, servizi aggiuntivi, è possibile consultare le recensioni Snai raccolte dal team di esperti scommesse.

Requisiti registrazione Snai: quali sono

Per poter aprire un conto gioco Snai è necessario rispettare simultaneamente le seguenti condizioni:

Essere maggiorenni

Essere residenti in Italia

Disporre di un documento d’identità valido

Snai registrazione: come funziona

I giocatori che decidono di aprire un conto gioco presso Snai possono seguire la procedura di iscrizione sia da app su dispositivo Apple o iOS o direttamente dal sito web ufficiale di Snai.

Apertura conto Snai: tutti i passaggi

Per procedere alla registrazione su Snai è necessario seguire gli step seguenti:

Visitare il sito ufficiale Snai Cliccare su registrati Digitare il codice fiscale Creare i dati di accesso Digitare opzionalmente un codice promozionale Snai Scegliere la promo cui si intende partecipare Stabilire i limiti di versamento Compilare dati, contatti e info relative al documento d’identità

Snai apertura conto e bonus registrazione

All’iscrizione i giocatori che aprono un conto per la prima volta possono scegleire di partecipare ai bonus Snai di benvenuto, ovvero delle promozioni per le scommesse, il casinò o molte altre categorie di gioco d’azzardo online.









Verifica conto Snai: come fare

La convalida dell’account Snai è una procedura necessaria per poter utilizzare il conto ed effettuare prelievi di denaro dallo stesso. Può essere completata caricando copia del documento usato alla registrazione nella sezione “Gestione Documenti” all’interno dell’area personale del conto.

La procedura deve essere completata entro 30 giorni dalla registrazione, in conformità con l’obbligo legislativo dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Se passano 60 giorni, l’account sarà chiuso definitivamente.

Faq – Registrazione Snai

Quali documenti sono accettati per aprire un conto gioco Snai?

È possibile utilizzare un documento a scelta tra carta di identità, patente di guida e passaporto in corso di validità.

Come accedere al conto Snai dopo la registrazione?

È sufficiente cliccare sul pulsante Accedi, collocato in alto a destra nella home page e inserire i dati di accesso, ovvero username e password, nei rispettivi campi.

È necessario usare un codice promo per aprire un conto Snai?

No. I giocatori possono registrarsi a Snai anche senza utilizzare codici promozionali o partecipare a promozioni benvenuto.

