In questa pagina forniremo tutte le informazioni utili relative alla registrazione a Sisal, all’utilizzo del codice promozionale e alle offerte di benvenuto per nuovi giocatori registrati.









Per approfondimenti è possible consultare la recensione Sisal che contiene dettagli su palinsesto, giochi disponibili, strumenti di pagamento, servizio clienti e molto altro.

Requisiti per l’iscrizione a Sisal

Per poter aprire un conto presso il sito scommesse e casinò Sisal è necessario che le tre condizioni esposte di seguito vengano rispettate simultaneamente:

Essere cittadini maggiorenni

Essere residenti in Italia

Disporre di un documento di identità valido

Sisal registrazione: come funziona

Considerati questi elementi, specifichiamo a questo punto che è possibile registrarsi a Sisal da sito web e da applicazione mobile Sisal. Nel secondo caso, i giocatori possono scaricare l’app sul proprio dispositivo Apple via App Store o dal sito su smartphone e tablet che si appoggiano al Play Store di Google.

Inoltre, gli utenti possono seguire 3 procedure di iscrizione:

Registrazione via Spid

Registrazione veloce: Compilazione automatica dei dati tramite foto documento Inserimento manuale dei dati



Aprire un conto Sisal: tutti gli step

Per completare la registrazione classica a Sisal, i giocatori possono seguire i passaggi qui sotto elencati:

Visitare il sito ufficiale Sisal Cliccare su Registrati Selezionare la procedura che si intende seguire Inserire i dati richiesti Digitare opzionalmente il codice promozionale Sisal Prendere visione del contratto di gioco e dell’informativa sulla privacy e accettarli Scegliere username e password per accedere al conto

Apertura conto Sisal e bonus benvenuto

Gli utenti che aprono per la prima volta un conto gioco presso Sisal hanno la possibilità di partecipare a bonus Sisal per scommettere e giocare al casinò online. In alcuni casi, potrebbe essere necessario utilizzare un codice promo per aderire alla promozione. In altri, l’operatore potrebbe prevedere l’erogazione di un bonus maggiorato a seconda della modalità di registrazione utilizzata.









Verifica conto Sisal: come funziona

Per convalidare un account Sisal, è necessario inviare una copia digitale di un documento d’identità valido (carta d’identità, passaporto o patente di guida). Entrambi i lati del documento devono essere scansionati e i dati in esso contenuti devono risultare leggibili.

La copia digitale può essere caricata sul sito di Sisal o inviata per posta all’indirizzo indicato sul sito ufficiale.Se il documento non viene inviato entro 30 giorni dalla registrazione, l’account verrà sospeso.

Faq – Registrazione Sisal

Che dati servono per aprire un conto Sisal?

È necessario disporre di un codice fiscale, avere a disposizione un documento valido, email, telefono e altre informazioni personali e di residenza.

Come registrarsi a Sisal tramite Spid?

Per aprire un conto gioco utilizzando SPID, è sufficiente scegliere la relativa opzione ed effettuare l’autenticazione con l’Identità Digitale. Verranno quindi caricati i dati necessari per proseguire nell’apertura del conto gioco.

È possibile usare il conto gioco Sisal prima della convalida dello stesso?

I giocatori possono scommettere e giocare online da subito. Tuttavia, è necessario completare la verifica dell’identità per poter prelevare le somme eventualmente vinte online.

