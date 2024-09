In questa pagina viene descritto come registrarsi online al sito scommesse e casinò legale Leovegas. Verranno fornite tutte le info relative ai codici promozionali e ai bonus benvenuto per nuovi clienti iscritti.









Per maggiori info sul palinsesto, giochi, strumenti di pagamento, app, servizio streaming, cashout e molto altro, è possibile consultare le recensioni Leovegas che contengono anche le opinioni di coloro che hanno provato i servizi.

Requisiti per registrarsi a Leovegas: quali sono

Per utilizzare i servizi offerti dal sito di gioco d’azzardo legale Leovegas è indispensabile rispettare le condizioni di registrazione e utilizzo, come da legislazione italiana. In particolare, per aprire un conto su Leovegas è necessario rispettare i requisiti sottostanti:

Aver compiuto 18 anni

Risiedere in Italia

Disporre di un documento d’identità in corso di validità

Come funziona la registrazione a Leovegas

Gli utenti interessati a scommettere online o giocare ai giochi del casinò offerti dal bookmaker legale, potranno aprire un conto gioco presso l’operatore sia tramite pagina web che dall’applicazione mobile Leovegas.

Aprire conto Leovegas: tutti i passaggi

Iscriversi a Leovegas è gratuito e tutti gli utenti interessati che rispettino le condizioni di registrazione potranno seguire gli step seguenti per completare la registrazione online:

Visitare il sito ufficiale Leovegas Cliccare il pulsante verde in alto a destra “Registrati” Scegliere registrazione Spid o registrazione Classica Digitare le future credenziali di accesso al conto Inserire i dati personali e di residenza Copiare i dati contenuti nel documento di identificazione Digitare opzionalmente il codice promo Leovegas Impostare il limite di deposito mensile Scegliere l’offerta di benvenuto a cui si desidera partecipare

Leovegas apertura conto e bonus benvenuto

Come molti altri bookmaker, anche questo operatore offre la possibilità di scegliere un bonus benvenuto Leovegas per le scommesse, il casinò o il casinò live. L’adesione ad una delle proposte implica la rinuncia alle altre offerte. Si applicano termini e condizioni di partecipazione che è possibile consultare nel dettaglio sulla nostra pagina dedicata al bonus.









Convalida conto Leovegas: quali sono i tempi

Il giocatore che ha completato la registrazione alla piattaforma di scommesse e casinò è tenuto a trasmettere copia del proprio documento d’identità valido entro 30 giorni dalla data di registrazione altrimenti il conto di gioco verrà posto nello stato sospeso.

Successivamente, qualora il documento di identità non venga trasmesso entro ulteriori 60 giorni il contratto di conto di gioco verrà risolto ed il conto di gioco verrà chiuso.

Come verificare l’identità su Leovegas e perchè

L’invio della copia del documento i cui dati sono stati forniti durante la procedura di apertura conto gioco possono essere trasmessi sia per email che attraverso il caricamento degli stessi sull’area personale del conto gioco dopo aver effettuato il login.

La procedura è necessaria per poter effettuare prelievi di denaro dal conto conseguenti ad eventuali vincite conseguite utilizzando denaro reale.

FAQ – Registrazione Leovegas

È necessario disporre di un codice promo Leovegas per registrarsi al sito scommesse e casinò?

No. L’utilizzo di un codice promozionale è facoltativo per la partecipazione ad eventuali promozioni collegati al suo utilizzo. Il mancato utilizzo di un codice non inficia la possibilità di completare l’apertura di un conto gioco.

Si possono aprire più conti gioco su Leovegas?

Come da regolamento ADM, ciascun giocatore può utilizzare legalmente un solo conto gioco ad esso stesso intestato. Il non rispetto delle regole di gioco Leovegas e/o della legge in tema di gioco d’azzardo online, potrebbe portare alla chiusura del conto e all’applicazione di sanzioni.

È possibile registrarsi su Leovegas una seconda volta se non si riesce ad accedere al conto gioco?

Se l’utente perde accesso al proprio account di gioco online, potrà procedere al reset della password o della domanda di sicurezza. In caso di problemi di accesso al conto è possibile contattare il servizio clienti Leovegas per ricevere assistenza.

