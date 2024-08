In questa pagina sono contenute le info per completare la registrazione a Gioco Digitale ed eseguire la convalida del conto. Sono inoltre contenute info sull’utilizzo di eventuale codice bonus e sulle promozioni per nuovi clienti.



Per approfondimenti su palinsesto scommesse, giochi del casinò, strumenti di pagamento, app, assistenza clienti e altri servizi concessi dall’operatore di gioco d’azzardo legale, è possibile consultare le recensioni Gioco Digitale a cura della nostra redazione scommesse.

Condizioni per la registrazione a Gioco Digitale

Per poter aprire un conto presso il bookmaker è necessario non disporre già di un altro conto. Se non si riesce ad accedere al profilo già creato, si può provare a resettare le credenziali di accesso e/o a contattare il servizio clienti.

Per poter effettuare la registrazione su Gioco Digitale è necessario rispettare le seguenti condizioni:

Essere maggiorenni

Essere residenti in Italia

Disporre di un documento d’identità valido

Apertura conto Gioco Digitale: come funziona

È possibile seguire la procedura di registrazione sia da sito web che da applicazione mobile. In questo caso, si potrà scaricare l’app sia su dispositivi iOS che Android. L’unica differenza risiede nel fatto che, nel primo caso è possibile effettuare il download da App Store Apple; nel secondo, si potrà scaricare l’app solo tramite link sul sito ufficiale Giocodigitale.it.

Tutti i passaggi della registrazione a Gioco Digitale

Per registrarsi a Gioco Digitale sarà opportuno seguire gli step elencati di seguito:

Visitare il sito ufficiale GiocoDigitale Cliccare sul pulsante registrati Fornire un’indirizzo email e un numero di telefono validi Scegliere le credenziali di accesso al conto Inserire le proprie informazioni personali e di residenza Digitare opzionalmente un codice bonus Gioco Digitale, ove previsto Definire il limite di ricarica settimanale Confermare l’accettazione del contratto di gioco

Aprire un conto Gioco Digitale e ottenere i bonus benvenuto

Contestualmente alla registrazione e/o all’effettuazione del primo deposito, i giocatori che hanno effettuato la registrazione per la prima volta e che rispettano i termini e le condizioni delle promozioni, possono decidere di prendere parte ai bonus Gioco Digitale.

Si tratta di incentivi che permettono di esplorare l’offerta di giochi e intrattenimento del bookmaker. Qui vediamo due delle promozioni attualmente riservate ai nuovi iscritti:

Verifica account Gioco Digitale: come eseguirla

Dopo la registrazione su Gioco Digitale, è necessario convalidare l’account inviando una copia valida del documento di identità fornito durante l’iscrizione. La convalida è necessaria per poter effettuare qualsiasi prelievo dal conto gioco.

Gli utenti hanno 30 giorni dalla data di registrazione per fornire una copia fronte/retro del loro documento di identità valido, pena la sospensione per un massimo di sessanta giorni. Trascorsi i 60 giorni, il conto Gioco Digitale verrà chiuso in automatico.

L’utente può procedere alla convalida in uno dei seguenti modi:

Caricamento diretto sul sito di Gioco Digitale.

Via fax al numero +39 (06) 45210089.

FAQ – Gioco Digitale registrazione

Come è possibile prelevare denaro dal conto prima della verifica?

I prelievi delle vincite eventualmente ottenute giocando sul conto gioco Daznbet sono permessi solo dopo l’avvenuta convalida del conto.

Quanto tempo serve per completare la convalida del conto Gioco Digitale?

Tendenzialmente questa procedura impiega dalle 24 alle 48 ore, salvo casi particolari.

Come chiudere il conto Gioco Digitale?

È possibile procedere alla chiusura del conto in qualsiasi momento senza dover specificare alcuna motivazione. Il giocatore dovrà contattare il supporto clienti Gioco Digitale per comunicare la propria decisione e seguire le istruzioni fornite.

