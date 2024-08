Gioco Digitale è un operatore del gioco d’azzardo legale in Italia che opera con la concessione GAD numero 15028 rilasciata dall’ADM. In questo articolo verranno forniti tutti i dettagli sul codice bonus Gioco Digitale, di cosa si tratta, se e come va utilizzato, in relazione al bonus di benvenuto riservati ai nuovi giocatori che si registrano online.

Gioco Digitale codice bonus: cos’è









Il codice bonus Gioco Digitale è una formula alfanumerica talvolta collegata a promozioni e offerte specifiche. Mentre alcuni operatori prevedono l’uso di un codice per partecipare ai bonus benvenuto, si può invece avere accesso ai bonus benvenuto Gioco Digitale anche senza inserire alcuna informazione nel campo relativo al codice.

Dove inserire il codice promozione Gioco Digitale

Questo operatore di scommesse e casinò online non presenta un campo nel formulario di registrazione dove inserire il codice. Tuttavia, un eventuale codice potrà essere utilizzato durante la compilazione dei dati di versamento sul conto. Questo significa che, sebbene non sia necessario usare un codice bonus Gioco Digitale per ottenere i bonus benvenuto, l’operatore potrebbe, in futuro, offrire dei bonus collegati a codici specifici che potranno essere inseriti durante la procedura di ricarica.

Perchè usare il codice bonus deposito Gioco Digitale

Sebbene alla registrazione non sia necessario digitare alcun codice per partecipare alle promozioni previste per i nuovi clienti, Gioco Digitale potrebbe inviare delle comunicazioni ai giocatori già registrati per invitarli a partecipare ad offerte esclusive.

In quel caso, GD potrebbe collegare la promozione ad un codice Gioco Digitale e richiedere all’utente l’inserimento di suddetto codice nel relativo campo per la riscossione della promo. In questo caso, qualora previsto dai termini della particolare offerta, si dovrà necessariamente usare il codice se si desidera partecipare al bonus a esso connesso.

Gioco Digitale codice e bonus benvenuto

Come anticipato in alto, la partecipazione alle iniziative di benvenuto previste dall’operatore non sono collegate all’uso di un codice promo Gioco Digitale. Alla registrazione, il giocatore potrà scegliere a quale tra le offerte disponibili aderire.

Codice Gioco Digitale e bonus scommesse





Tra le altre offerte, GD prevede un bonus sport per scommettere sugli sport preferiti. Si tratta di una promozione riservata ai giocatori che non hanno mai aperto un conto gioco prima e che si registrano per la prima volta selezionando l’offerta sport Gioco Digitale, anche senza utilizzare alcun codice promo.

Bonus casinò Gioco Digitale e codice bonus





In alternativa, gli appassionati di slot e giochi del casinò possono optare per il bonus casinò. Anche in questo caso, la promozione per il casinò non è collegata all’uso di un codice promo Gioco Digitale. Per ottenere l’offerta sarà sufficiente selezionarla alla registrazione e rispettare i termini e le condizioni di utilizzo.

Registrazione su Gioco Digitale

Per aprire un account su Gioco Digitale, come si è detto, non serve un codice bonus Gioco Digitale. Basta, infatti, seguire alcuni passaggi, tenendo presenti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla legge italiana.

Visitare il sito: accedere al sito web ufficiale di Gioco Digitale. Inizio della registrazione: cliccare sul pulsante “Registrati” per avviare la procedura. Compilazione del formulario: riempire il modulo di registrazione con le informazioni richieste, che includono dati personali, informazioni relative all’account, residenza e dettagli del documento d’identità. Campo opzionale per il codice bonus: Gioco Digitale potrebbe presentare un campo dedicato ai codici bonus nel suo modulo di iscrizione. Come detto, per iscriversi e ricevere il bonus benvenuto questo campo può essere lasciato vuoto, dato che non è richiesto alcun codice. Accettazione dei termini e del contratto di gioco: nell’ultima pagina, è necessario accettare il contratto di gioco, i termini e le condizioni, oltre all’informativa sulla privacy. Opzione per l’invio di comunicazioni commerciali: decidere se ricevere o meno comunicazioni commerciali dal bookmaker relative a bonus, offerte e promozioni esclusive, spuntando l’apposita casella per fornire il consenso.

Una volta completata la registrazione, sarà necessario caricare una copia del documento d’identità usato per l’apertura del conto o inviarlo in un secondo momento e comunque entro i termini indicati, per completare la verifica dell’identità.

Metodi di pagamento Gioco Digitale

Se il codice bonus non è richiesto da Gioco Digitale per la partecipazione ai bonus, potrebbe però essere imposto un vincolo sull’utilizzo di specifici strumenti di pagamento per effettuare, ad esempio, la prima ricarica. Per maggiori dettagli, consultare i termini della promozione prescelta.

Qui sotto riportiamo una tabella riassuntiva con i dettagli sui metodi di deposito e prelievo:

Metodo Versamento minimo Limite giornaliero Limite settimanale Limite mensile Carte Di debito/credito 10 EUR 32,000.00 64,000.00 195,000.00 PayPal 10 EUR 32,800.00 51,250.00 102,500.00 Postepay 10 EUR 32,000.00 55,000.00 195,000.00 paysafecard 5 EUR 6,500.00 14,000.00 25,000.00 Epay 10 EUR 20,000.00 40,000.00 155,000.00 Skrill 10 EUR 25,000.00 50,000.00 200,000.00 Skrill 1-Tap 10 EUR 32,000.00 64,000.00 195,000.00 Neteller 10 EUR 20,000.00 40,000.00 155,000.00 Bank transfer 10 EUR 3,500.00 10,000.00 25,000.00 Bonifico diretto 10 EUR 32,800.00 51,250.00 102,500.00

Per un’analisi completa del bookmaker è possibile consultare le recensioni Gioco Digitale che contengono le opinioni su diversi servizi offerti dall’operatore.

Codice bonus Gioco Digitale – FAQ

Ci potrebbero essere codici promozionali su Gioco Digitale in futuro?

Non si può escludere questa ipotesi, magari legata a promo esclusive con codici per bonus ricarica.

Cosa succede se si inserisce un codice casuale nel campo codice bonus Gioco Digitale?

Nulla, dato che non c’è alcun codice promo attivo per il momento.

Dove è possibile inserire il codice bonus Gioco Digitale?

Se GD prevede una promo legata ad un codice, tale codice così come le istruzioni sul suo utilizzo, saranno contenute nei termini e nelle condizioni dell’offerta.

Quali codici promozionali sono simili al codice bonus Gioco Digitale?