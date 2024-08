In questa pagina analizzeremo la procedura di registrazione a Eurobet e fornendo tutti i passaggi necessari, incluso l’uso del codice promozionale per la partecipazione alle offerte.

Per maggiori dettagli su palinsesto sportivo, giochi del casinò, applicazione mobile, sicurezza, servizio di assistenza clienti e molto altro, è possibile consultare le recensioni Eurobet curate dalla nostra redazione scommesse.

Requisiti registrazione Eurobet

Per aprire un conto presso il sito scommesse e casinò Eurobet è necessario rispettare alcuni criteri stabiliti dall’ADM, ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

Aver compiuto almeno 18 anni

Risiedere in Italia

Disporre di un documento d’identità in corso di validità

Apertura conto Eurobet: come funziona

Innanzitutto chiariamo che gli utenti interessati possono effettuare la registrazione al sito scommesse e casinò sia da pagina web che da applicazione mobile. In questo caso, potranno scaricare l’app direttamente dall’App Store Apple se dispongono di dispositivi con sistema operativo iOS; se smartphone e tablet su cui si intende scaricare l’app sono Android, i giocatori potranno scaricare l’app compatibile direttamente dal sito ufficiale Eurobet.

Come registrarsi su Eurobet: tutti i passaggi

Per completare la registrazione a Eurobet è necessario riempire il relativo formulario con informazioni accurate. In particolare, gli step da seguire sono i seguenti:

Visitare il sito ufficiale Eurobet.it Cliccare sul pulsante in alto a destra con la voce “Registrati” Inserire le informazioni personali e i dati di residenza Digitare opzionalmente il codice promo Eurobet Impostare i limiti sui depositi Prendere visione e accettare il contratto di gioco Esprimere le proprie preferenze in termini di comunicazioni pubblicitarie Finalizzare la procedura di registrazione

Registrazione a Eurobet e bonus benvenuto

Come molti altri siti di gioco d’azzardo online, anche Eurobet prevede degli incentivi per invogliare i giocatori che ancora non utilizzano la sua piattaforma a creare un conto e iniziare a scommettere e giocare online su Eurobet. Queste offerte, conosciute come bonus Eurobet, sono regolate dai termini e condizioni di partecipazione che invitiamo sempre a consultare per esteso. Qui sotto, due offerte Eurobet attualmente attive:

Verifica conto Eurobet: in cosa consiste

La verifica dell’identità è una procedura che tutti i siti di gioco d’azzardo online legali devono eseguire nel rispetto della normativa antiriciclaggio e delle regole stabilite dall’ADM, ovvero dall’ente che tutela il gioco legale in Italia.

Per convalidare il conto gioco su Eurobet, è caricare una copia fronte/retro di un documento d’identità valido nell’area personale del profilo. In alternativa, il cliente potrà inviare le stesse informazioni all’indirizzo email attivazioni@eurobet.it.

In ogni caso, questa procedura dovrà essere completata entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione, oppure Eurobet procederà alla sospensione del conto.

FAQ – Eurobet registrazione

Cosa succede se non si effettua la convalida dopo l’apertura del conto Eurobet?

Senza effettuare la verifica, il giocatore potrà effettuare depositi e giocate, ma non sarà possibile prelevare eventuali vincite ottenute.

Quanto tempo serve per aprire un conto gioco Eurobet?

Bastano pochi minuti per procedere alla registrazione Eurobet. Se si dispone anche della carta d’identità, passaporto, patente di guida, si potrà effettuare la verifica direttamente.

È necessario disporre di un codice promo per registrarsi a Eurobet?

No, la procedura di registrazione può essere completata indipendentemente dall’utilizzo di un codice promo. Questo va utilizzato se si intende partecipare a promozioni che lo prevedono.

Pagine simili a Registrazione Eurobet?