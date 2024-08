In questa pagina verranno fornite tutte le informazioni per completare l’iscrizione a Bwin e la convalida del conto, incluso l’uso del codice promozionale e la partecipazione alle iniziative di benvenuto per nuovi utenti registrati.

Per maggiori info sull’operatore è possibile consultare le recensioni Bwin che contengono info su palinsesto sportivo, giochi del casinò, strumenti di pagamento, app, servizio streaming e molto alto.

Requisiti per l’iscrizione a Bwin

Gli utenti che intendono aprire un conto presso l’operatore di scommesse e casinò online Bwin, devono innanzitutto rispettare i seguenti parametri simultaneamente:

Aver compiuto almeno 18 anni

Risiedere in Italia

Disporre di un documento d’identità in corso di validità

È inoltre permessa la registrazione ai giocatori che non dispongono già di un account. Se per qualsiasi motivo l’utente non riesce ad effettuare l’accesso, potrà provare a resettare le credenziali di accesso e/o a contattare il team di supporto Bwin.

Come funziona l’apertura conto Bwin

La registrazione al sito scommesse e casinò Bwin può avvenire sia da pagina web che da app mobile compatibile con sistema operativo iOS e Android. Qui di seguito forniremo tutti i passaggi necessari per completare l’iscrizione.

Come aprire un conto Bwin passo dopo passo

Per iscriversi a Bwin e iniziare a scommettere e giocare online, è necessario seguire i passaggi seguenti:

Visitare il sito ufficiale Bwin Cliccare sul pulsante Registrati Fornire una mail e un numero di telefono validi Inviare le informazioni personali e di residenza Creare le credenziali di accesso al conto: username e password Stabilire il limite del deposito minimo Inserire opzionalmente il codice promozionale Bwin Prendere visione dei termini di gioco Selezionare le preferenze sulle comunicazioni marketing

Registrazione Bwin e bonus benvenuto

Come gran parte dei siti scommesse e casinò, anche il bookmaker in questione prevede dei bonus Bwin di benvenuto per i giocatori che aprono un conto per la prima volta. Si tratta di incentivi alla registrazione che vengono erogati a condizione che vengano rispettate le condizioni di partecipazione come da termini della promo stessa.

Qui sotto i bonus scommesse e casinò attualmente offerti ai nuovi utenti che si registrano a Bwin:

Verifica del conto Bwin: come funziona

La verifica dell’identità è obbligatoria per tutti i siti di scommesse autorizzati dall’AAMS, inclusi Bwin, per conformarsi alla legge italiana. La convalida consiste nell’invio, da parte dell’utente, di una copia digitale del documento d’identità usato per la registrazione (passaporto, carta d’identità nazionale o patente di guida).

I documenti possono essere inviati entro 30 giorni tramite:

Upload online nell’area personale dell’account Bwin

App per Android e iOS

Email a documents@bwin.it

Se il documento non viene inviato entro 30 giorni, il conto sarà sospeso; se non viene fornito entro 60 giorni, il conto sarà chiuso definitivamente.

FAQ – Bwin registrazione

Si può iniziare a giocare anche senza aver inviato una copia del documento?

Sì, tenendo presente che bisogna effettuare la convalida dell’account entro 30 giorni dalla registrazione. I prelievi sono disponibili solo dopo l’avvenuta verifica.

È possibile creare multipli account su Bwin?

Come per gli altri siti ADM, ciascun soggetto può essere titolare di un solo conto gioco presso lo stesso operatore.

È possibile chiudere il conto Bwin?

Sì. Si può procedere alla chiusura del conto contattando il team di supporto Bwin e seguire le istruzioni fornite.

Pagine simili a Registrazione Bwin?