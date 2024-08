Bwin è fra gli operatori autorizzati più noti nel panorama italiano del gioco d’azzardo legale (licenza GAD 15026). In questa pagina si analizzeranno tutti i dettagli relativi al codice bonus Bwin, oltre a fornire informazioni complete e aggiornate sulle promozioni di benvenuto Bwin per i nuovi clienti che si registrano su questo sito scommesse e casinò.

Cos’è il codice promo Bwin?









Il codice promozionale Bwin è una sequenza alfanumerica talvolta usata dall’operatore per identificare una specifica promozione. Si tratta di un elemento che talvolta i giocatori cercano per partecipare a promozioni esclusive, altrimenti non accessibili.

Codice promozionale Bwin: a cosa serve

Specifichiamo agli utenti interessati alle promozioni di benvenuto che il codice bonus Bwin non è necessario per partecipare ai bonus. Si tratta di un’aggiunta messa a disposizione dal bookmaker spesso per questioni di tracciamento, ma che al momento non fornisce alcun vantaggio vero e proprio.

I giocatori interessati alle promo benvenuto, possono semplicemente completare la registrazione come da prassi e selezionare l’offerta a cui desiderano partecipare, senza dover necessariamente compilare il campo relativo al codice Bwin. Basterà attenersi ai termini e alle condizioni del bonus prescelto per parteciparvi.

Dove va inserito il codice Bwin?

Spesso è presente un campo relativo al codice bonus Bwin sul formulario di registrazione e/o sulla pagina dei depositi. Chiarito che alla registrazione non si ottiene alcun vantaggio usando il codice promo Bwin, riteniamo utile specificare che Bwin potrebbe invece inviare successivamente delle comunicazioni ai propri clienti. Queste comunicazioni potrebbero contenere delle offerte collegate all’uso di specifici codici promozionali Bwin.

I giocatori che intenderanno partecipare alle offerte collegate al codice promo Bwin ricevuto, potranno digitare il codice nel campo indicato nella comunicazione stessa, seguendo, tra l’altro, i restanti termini della promozione.

Bwin codice bonus e promo benvenuto

Come specificato nei paragrafi precedenti, non è necessario usare un codice Bwin per partecipare alle iniziative di benvenuto riservate ai nuovi giocatori che aprono un conto gioco per la prima volta.

Codice promozionale Bwin e bonus scommesse





Nel caso in cui il giocatore optasse per il riscatto della promo benvenuto per lo sport, sarà sufficiente leggere attentamente i termini della promo per verificare se un codice promo è necessario o meno. Tendenzialmente, non serve indicare alcun codice Bwin nè alla registrazione nè alla ricarica per la partecipazione.

Bwin codice promo e bonus casinò





In alternativa al bonus scommesse Bwin, i giocatori potranno optare per la fruizione di un bonus benvenuto casinò. Anche in questo caso, non sarà necessario utilizzare alcun codice promozionale per partecipare all’offerta, a meno che i termini e le condizioni del bonus indichino diversamente. Per questo motivo, invitiamo i nostri lettori a consultare per esteso i dettagli delle promo.

Iscrizione a Bwin con codice promozionale Bwin

Per iscriversi a Bwin, i nuovi utenti devono seguire una procedura di registrazione che si allinea alle norme stabilite per i principali operatori di scommesse online in Italia. Ecco una guida dettagliata passo dopo passo di seguito per facilitare la procedura ai potenziali nuovi membri che desiderano aprire un conto:

Visitare il sito Bwin.it Iniziare la procedura di registrazione cliccando su “Registrati ora” colorato di giallo Inserire tutte le info richieste Compilare il campo relativo al codice Bwin, qualora presente, in modo opzionale Accettare il contratto di gioco e dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per finalizzare la creazione dell’account.

È importante sottolineare che, per conformarsi alle normative italiane riguardanti il gioco online, tutti i nuovi account devono essere verificati entro 30 giorni dall’apertura mediante l’invio di una copia di un documento d’identità valido. Questo passaggio è obbligatorio su tutti i siti scommesse e casinò autorizzati in Italia.

Metodi di pagamento su Bwin

Bwin, sebbene non preveda l’inserimento di un codice promo alla registrazione per la partecipazione ai bonus, potrebbe escludere dalle offerte i giocatori che effettuino il primo deposito qualificante con un metodo tra quelli esclusi dalla promo. Anche per questo, invitiamo a consultare i termini aggiornati dell’offerta sul sito bwin.

Qui riportiamo una tabella riassuntiva dei principali strumenti di pagamento accettati su Bwin:

Strumento di pagamento Bwin Deposito Prelievo Carte di debito, credito e prepagate ✔ ✔ Apple Pay ✔ Cash to code ✔ Voucher e-pay ✔ Bonifico bancario ✔ ✔ PayPal ✔ ✔ Paysafecard ✔ ✔ Trustly ✔

Bwin opera un “Sistema a circolo chiuso” per i prelievi per evitare tentativi di frode. Questo vuol dire che il metodo tramite cui viene concesso il prelievo dipende direttamente dal metodo di pagamento utilizzato per effettuare versamenti in passato e dall’importo di tali versamenti.

Per maggiori info sulle funzionalità dell’operatore è possibile consultare le recensioni Bwin che forniscono una panoramica completa del bookmaker.

FAQ – Bwin codice promo

È possibile inserire un codice bonus Bwin alla ricarica?

Sì, se è presente il campo e il giocatore dispone di un codice collegato ad una certa promozione, potrà inserirlo sul formulario in fase di versamento di denaro sul conto.

È previsto un codice bonus Bwin per bonus senza deposito?

Al momento le promo benvenuto, con o senza deposito, non sono collegate all’uso dei codici promozionali Bwin. Non escludiamo che Bwin possa introdurre questa opzione in futuro.

Posso usare un codice bonus Bwin due volte?

No. Ciascun codice è collegato ad una promo specifica e tendenzialmente le offerte sono fruibili una sola volta per ciascun account di gioco. Per approfondimenti, leggere i termini dell’offerta e/o contattare il supporto Bwin.

Quali codici promozionali sono simili al codice bonus Bwin?