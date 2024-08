In questa pagina viene spiegato nel dettaglio come effettuare la registrazione a Betsson e come convalidare il conto scommesse e casinò. Inoltre, vengono forniti spunti sull’uso del codice promozionale e sui bonus per i nuovi giocatori che si registrano per la prima volta al sito.









Per conoscere le opinioni degli utenti sul sito scommesse e casinò, si possono consultare le recensioni Betsson che offrono una panoramica completa del palinsesto sportivo, dei giochi del casinò, metodi di deposito e prelievo, app, servizio streaming, sicurezza, assistenza clienti e molto altro.

Requisiti per l’iscrizione a Betsson

Per aprire un conto gioco sul sito Betsson è necessario rispettare simultaneamente le seguenti condizioni:

Aver compiuto almeno 18 anni

Disporre di un documento di identità valido tra carta d’identità, patente e passaporto

Risiedere in italia

Come registrarsi a Betsson

Per aprire un conto sul sito Betsson è necessario disporre, oltre che degli elementi elencati sopra, di un dispositivo con una connessione ad internet. La procedura di iscrizione può essere effettuata sul sito web del bookmaker oppure dall’app Betsson che è compatibile con dispositivi con sistema operativo iOS e Android.

Apertura conto Betsson: passo dopo passo

Qui di seguito forniremo tutti i passaggi per iscriversi a Betsson. Questi step sono gli stessi indipendentemente dal device utilizzato per l’apertura del conto gioco:

Visitare il sito ufficiale Betsson.it Cliccare sul tasto “Registrati” Compilare il formulario con i dati personali e di residenza richiesti Creare le credenziali di accesso all’account Digitare facoltativamente, qualora sia presente un campo, il codice promozionale Betsson Impostare il limite di ricarica Prendere visione del contratto di gioco e accettarlo

Registrazione Betsson e bonus benvenuto

Come ogni sito scommesse e casinò, anche questo operatore del gioco d’azzardo legale prevede dei bonus Betsson per i giocatori che si iscrivono alla piattaforma di gioco per la prima volta. Queste promo sono regolate da termini e condizioni di utilizzo che si invita a consultare per esteso. Qui sotto, un breve quadro delle promozioni attualmente attive su Betsson:









Verifica conto Betsson: come e quando va fatta

In conformità con la normativa sul gioco online e nel rispetto delle norme anti riciclaggio, Betsson, in quanto operatore legale ADM è tenuto a verificare che i dati forniti dai giocatori che utilizzano la propria piattaforma di gioco corrispondano alla realtà. Per tale motivo, gli utenti sono tenuti a fornire una copia del documento d’identità utilizzato all’iscrizione entro 30 giorni, pena la sospensione temporanea dell’account.

Se la copia del documento non viene fornita entro 60 giorni, Betsson procede alla chiusura definitiva del conto. Tendenzialmente, l’operatore impiega intorno alle 48 ore per convalidare il conto.

FAQ – Betsson registrazione

È possibile aprire un conto Betsson da app?

Sì, gli utenti possono scaricare l’app da App Store Apple o dal sito ufficiale e seguire la procedura di registrazione dall’applicazione mobile.

Si possono prelevare soldi dal conto prima della verifica?

No. Solo agli utenti che hanno completato con successo la convalida del conto gioco è permesso effettuare prelievi delle vincite eventualmente conseguite all’interno della piattaforma di gioco.

È possibile aprire più conti gioco su Betsson?

No. Ciascuna persona può essere titolare di un solo account di gioco. Se non si riesce ad accedere al conto, si possono resettare username e/o password o contattare il servizio clienti Betsson per assistenza.

Su quali altri siti scommesse e casinò è possibile registrarsi?