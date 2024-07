In questa pagina spiegheremo cos’è il codice promozionale Betsson e come utilizzarlo per le promozioni di benvenuto riservate ai nuovi iscritti al sito di scommesse e casinò online.

Codice promozionale Betsson: cos’è









Il codice promo Betsson è una combinazione alfanumerica utilizzabile dai nuovi utenti al momento della registrazione su Betsson per selezionare l’offerta di benvenuto desiderata.

L’uso del codice promozionale Betsson è facoltativo, quindi non è necessario per completare la registrazione. Tuttavia, in alcuni casi, l’impiego di un codice promozionale può essere fondamentale per accedere a offerte Betsson specifiche.

Dove va inserito il codice Betsson

I giocatori che dispongono di un codice promo Betsson possono utilizzarlo per partecipare a specifiche iniziative. L’operatore fornisce un campo denominato “codice promozionale” nel modulo di ricarica, dove i giocatori possono inserirlo per accedere alle offerte che lo richiedono.

Perchè utilizzare un codice promo Betsson

A volte, la presenza di un campo per il codice può generare dubbi sulla sua necessità. Infatti, non sempre l’uso di un codice garantisce una promozione diversa da quella a cui si parteciperebbe se si procedesse senza la sua digitazione.

Nel caso di questo operatore, per partecipare alle promozioni Betsson riservate ai nuovi utenti, non è necessario inserire il codice promozionale specifico.

Betsson codice promozionale e bonus benvenuto

Nei paragrafi seguenti forniremo un’introduzione sui bonus scommesse e casinò Betsson, mentre i lettori potranno trovare approfondimenti sulla questione sulla pagina dedicata ai bonus Betsson.

Bonus scommesse Betsson: serve un codice promo?

L’offerta sport di Betsson non richiede l’uso di un codice promozionale per ottenere il bonus scommesse. I giocatori possono quindi partecipare alla promozione anche senza utilizzare alcun codice.

Bonus casinò Betsson: con o senza codice promo?

Parimenti, per l’ottenimento del bonus casinò non è necessario digitare alcun coupon o codice promozionale Betsson. Sarà, invece, sufficiente selezionare l’offerta e seguire i termini e le condizioni che la regola.

Registrazione e codice bonus Betsson

Per usufruire dei servizi Betsson è necessario creare un conto gioco online. La procedura può essere eseguita sia da pagina web che da app mobile. In particolare, i passaggi da seguire per registrare un conto Betsson sono i seguenti:

Accedere al sito Betsson.it digitando il dominio sul motore di ricerca o visitare la pagina tramite i link contenuti in questa pagina Cliccare sul pulsante “Registrati” in alto a destra della schermata Inserire i dati personali richiesti e creare le credenziali di accesso al conto Prendere visione dell’informativa sulla privacy e dei regolamenti di gioco e finalizzare la procedura.

Durante l’apertura del conto non è richiesto l’uso di un codice Betsson che, invece, può essere inserito nella pagina del deposito.

È indispensabile usare un codice promozionale Betsson?

I giocatori possono sia aprire un conto gioco che partecipare alle promozioni di benvenuto Betsson senza necessariamente dover utilizzare un codice promo Betsson. Questo vuol dire che l’uso del codice è facoltativo e non cambia l’importo dell’offerta, a meno che venga diversamente specificato qualcosa a riguardo nei termini della promo.

Metodi di pagamento utilizzabili su Betsson

Le opzioni per effettuare ricariche e prelievi sul conto gioco Betsson includono l’utilizzo di carte Visa, Mastercard e bonifici Sepa. Nel dettaglio esponiamo nella tabella seguente le principali modalità per effettuare pagamenti:

Strumento Deposito Prelievo Carte Bancarie ✔ ✔ Paypal, Neteller, Skrill ✔ ✔ PaySafeCard ✔ ✔ Bonifico Bancario ✔

Riteniamo utile menzionare che è possibile richiedere prelievi solo dopo aver convalidato il conto gioco tramite l’invio della copia del documento di riconoscimento utilizzato in fase di registrazione.

Per approfondimenti sui servizi offerti dall’operatore è possibile consultare le recensioni Betsson che forniscono una panoramica completa del bookmaker.

Betsson codice promozionale – Domande frequenti

Cambia l’importo dell’offerta all’utilizzo del codice promozionale Betsson?

A meno che i termini della promo a cui si partecipa specificano diversamente, utilizzando il codice Betsson non si partecipa a offerte maggiorate.

Posso ottenere i bonus Betsson anche senza usare il codice promozionale Betsson?

Sì. Per partecipare alle promo è necessario seguire le istruzioni per l’adesione alla promo contenute nei termini della stessa. Questo vuol dire che si possono ottenere bonus anche senza digitare il codice Betsson.

Il codice promozionale Betsson è indispensabile per effettuare la ricarica del conto?

No. Il codice può alternativamente essere usato o meno senza che questo abbia implicazioni sulla procedura di deposito di denaro sul conto gioco Betsson.