No. L’utilizzo del codice è facoltativo e non inficia sulla corretta registrazione di un nuovo conto gioco.

Sì, si possono apportare modifiche in qualsiasi momento. Tuttavia, per le correzioni al rialzo, è necessario attendere 7 giorni affinché le modifiche vengano applicate.

Come gran parte dei siti di gioco d’azzardo online, anche questo operatore propone i bonus Admirlabet di benvenuto, ovvero incentivi alla registrazione che premiano l’iscrizione e il rispetto di determinati termini con l’erogazione di bonus scommesse, casinò, ecc.

Effettuare l’iscrizione ad Admiralbet è una procedura che impiega qualche minuto, al massimo. Qui sotto elenchiamo i passaggi da seguire per completare la procedura:

Gli utenti che rispettano i punti di cui sopra, possono seguire la procedura di apertura del conto Admiralbet sia da pagina web che accedendo da app mobile. Quest’ultima può essere scaricata dall’App Store nel caso si disponga di dispositivi con sistema operativo iOS. I possessori di smartphone Andorid, dovranno invece effettuare il download dal sito ufficiale, in quanto l’app non è presente sul Play Store Google.

Si tratta di criteri validi per tutti i siti scommesse e casinò online che sono titolari di licenza ADM e pertanto seguono le direttive e i regolamenti dell’ente a tutela del gioco d’azzardo legale.

Per approfondimenti su palinsesto scommesse, giochi del casinò, strumenti di pagamento, servizio clienti, app, streaming e molto altro, si può far riferimento alle recensioni Admiralbet a cura della nostra redazione scommesse.

In questa pagina forniremo tutte le informazioni utili per completare la registrazione ad Admiralbet sull’uso del codice promo Admiralbet e sulle iniziative di benvenuto riservate ai nuovi giocatori iscritti.

Admiralbet registrazione: come iscriversi al sito scommesse e casinò

