Nel mondo delle scommesse online, il servizio di streaming è diventato una componente di grande interesse per gli appassionati di sport che desiderano seguire le partite in tempo reale prima di piazzare una scommessa.

Al momento, è importante chiarire che 888 Italia non trasmette alcun evento in diretta. Ci sono molti altri siti scommesse streaming in Italia che offrono questo servizio: nel caso in cui tale aspetto sia fondamentale, consigliamo di orientarsi verso altri lidi. Se la valutazione va oltre questi aspetti, può valere la pena approfondire la propria conoscenza su 888.

888 è una delle piattaforme più riconosciute a livello globale nel settore del gioco d’azzardo: oltre alle scommesse pre match e live, mette a disposizione dei suoi utenti decine di giochi da casinò e centinaia di slot machine.

Con live streaming su 888 si fa riferimento alla trasmissione di eventi sportivi in diretta, corredata da un numero variabile di quote per gli appassionati di scommesse sportive. Pur avendo una sezione live di buon livello, in Italia 888 non trasmette nessuna partita dal vivo.

Anche se non si può sfruttare il servizio di 888 live streaming, gli utenti possono navigare nella sezione live e iniziare a giocare dopo aver completato i seguenti step:

Registrazione al sito: inizialmente, bisogna creare un account su 888 fornendo le informazioni richieste, come nome, cognome, indirizzo email e altre informazioni personali. Deposito: se desiderano piazzare scommesse live, gli utenti devono avere un saldo positivo sul proprio conto. Selezione dell’evento:dopo aver effettuato il login e aver depositato fondi, gli utenti possono selezionare l’evento sportivo che desiderano seguire sulla piattaforma. Dalla barra di navigazione verticale sulla sinistra, selezionare il pulsante “In corso”. Da qui verrà mostrato l’elenco delle partite quotate in corso

I clienti che decidono di effettuare la registrazione a 888 per la prima volta, sia per il servizio streaming sia per usufruire di altri servizi, possono partecipare alle inziative di benvenuto per le scommesse e per il casinò previste dal bookmaker. Qui sotto i riferimenti alle offerte attualmente attive.









Anche se in Italia non è disponibile il servizio 888 streaming, la sezione live è comunque interessante sotto altri punti di vista:

Payout superiori alla media : seppur più bassi rispetto alle quote pre match, come avviene su tutti gli altri bookmaker italiani, le quote di 888 sono superiori alla media in live.

: seppur più bassi rispetto alle quote pre match, come avviene su tutti gli altri bookmaker italiani, le quote di 888 sono superiori alla media in live. Instant betting : gli utenti hanno a disposizione scommesse veloci, su sport come il tennis, che permettono di pronosticare il vincitore del prossimo punto o del game successivo.

: gli utenti hanno a disposizione scommesse veloci, su sport come il tennis, che permettono di pronosticare il vincitore del prossimo punto o del game successivo. Informazioni statistiche aggiornate: grazie alla collaborazione con Sportradar, 888 offre un numero sconfinato di informazioni statistiche aggiornate in tempo reale, oltre ad altri dettagli utili sulla forma recente delle squadre o degli sportivi coinvolti.

Non essendoci un vero e proprio palinsesto in diretta, non si possono dare indicazioni precise sui requisiti da rispettare per vedere partite su 888 in streaming. In generale, con una connessione veloce e reattiva (download superiore a 7-8 Mbps e ping basso) ci si può aspettare però un’esperienza d’uso ottimale nella sezione live. 2 Mbps garantisce una buona qualità video.

Una delle funzionalità più richieste dagli utenti appassionati di streaming online su siti scommesse è senza dubbio il cash out. In estrema sintesi, si tratta di uno strumento che permette agli utenti di decidere se liquidare in anticipo una giocata, prendendo un profitto immediato o riducendo le perdite.

Al momento, 888 Italia non offre il cash out. Ma questo non significa che si tratti di un sito scommesse scadente, come precisato nella nostra recensione 888 che offre una panormaica completa dei servizi offerti dall’operatore.

No, 888 Italia non offre alcun tipo di servizio di streaming su alcun evento sportivo. 888 è però un brand presente in decine di altri Paesi, quindi non si può escludere che tale funziona sia disponibile sulle versioni estere del sito.

Il servizio 888 con scommesse dal vivo è accessibile da computer desktop, laptop, tablet (iPad e Android) e smartphone (iPhone e Android). È consigliato utilizzare l’app nativa per performance ottimali (888 Sport).

No, perché il servizio manca del tutto su questo sito scommesse. Anche gli utenti con saldo positivo sul proprio conto di gioco e che hanno piazzato scommesse nelle ultime 24 ore, non possono vedere alcun match in diretta.