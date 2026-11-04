Sport in tv oggi (mercoledì 4 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 4 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul Masters1000 di Parigi. Sul veloce indoor della Defense Arena della capitale francese, l’Italia del tennis vorrà ben figurare. Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Musetti saranno chiamati in causa. In particolare, il carrarino se la dovrà vedere contro il neo n.1 del mondo, Alexander Zverev, e le motivazioni saranno particolari.

Allargando il discorso, da seguire con le partite della Champions League di calcio, dell’Eurolega e dell’EuroCup di basket, senza dimenticare la disputa del turno infrasettimanale della SuperLega di volley. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, mercoledì 4 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 4 novembre

06:00 Tiro a volo, Mondiali 2026: qualificazioni skeet donne – Nessuna copertura tv/streaming

06:00 Tiro a volo, Mondiali 2026: qualificazioni skeet uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

07:00 Tennis, WTA Hong Kong 2026: primo/secondo turno – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennis+.

07:00 Tiro a segno, Mondiali 2026: qualificazione pistola 25 metri uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

07:15 Tiro a segno, Mondiali 2026: qualificazioni (1) carabina 10 metri team mixed – Nessuna copertura tv/streaming.

08:45 Tiro a segno, Mondiali 2026: qualificazioni (2) carabina 10 metri team mixed – Nessuna copertura tv/streaming.

10:00 Multisport, Olimpiadi Giovanili Dakar: quarta giornata – Diretta tv su RaiSport HD (14.00-14.50); in streaming su RaiPlay (14.00-14.50), Olympic Channel, Discovery Plus e HBO Max (per beach volley, calcio a 5 e nuoto).

10:30 Tennis, WTA Chennai 2026: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennis+.

10:30 Lacrosse femminile, Europei sixes 2026: Italia vs Svizzera – Diretta streaming su – World Lacrosse WL TV.

11:00 Tennis, ATP Parigi 2026: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 18:00, Sky Sport Max (206) dalle 17:30 alle 21:00; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bellucci vs Rinderknech 1° match e inizio programma alle 11:00; Musetti vs Zverev 2° match e inizio programma non prima delle 13:30; Berrettini vs Humbert 5° match e inizio programma alle 11:00; Bolelli/Vavassori vs Cash/Nakashima 5° match e inizio programma alle 11:00)

11:30 Tiro a segno, Mondiali 2026: finale carabina 10 metri team mixed – Diretta streaming sul canale YouTube ISSF.

12:00 Sollevamento pesi, Mondiali 2026: -95 kg uomini – Diretta streaming su Weightlifting House TV.

14:00 Tiro a segno, Mondiali 2026: finale pistola 25 metri uomini – Diretta streaming sul canale YouTube ISSF.

16:00 Lacrosse femminile, Europei sixes 2026: Italia vs Svezia – Diretta streaming su – World Lacrosse WL TV.

18:00 Basket femminile, EuroCup 2026-2027: Cinkarna Celje vs Campobasso – Diretta streaming su canale Youtube FIBA Basketball.

18:00 Basket femminile, EuroCup 2026-2027: Cluj Napoca vs Venezia – Diretta streaming su canale Youtube FIBA Basketball.

18:30 Basket, EuroCup 2026-2027: Cedevita vs Derthona Tortona – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

18:45 Calcio, Champions League 2026-2027: AEK vs Real Madrid – Diretta tv Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

18:45 Calcio, Champions League 2026-2027: Fenerbahçe vs Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

19:00 Basket femminile, EuroCup 2026-2027: Derthona Basket vs Friburgo – Diretta streaming su canale Youtube FIBA Basketball.

19:30 Basket femminile, EuroCup 2026-2027: San Giovanni vs Braine – Diretta streaming su canale Youtube FIBA Basketball.

20:00 Basket, EuroCup 2026-2027: Reyer Venezia vs Siauliai – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:00 Basket femminile, Eurolega 2026-2027: Schio vs Galatasary – Diretta streaming sul canale Youtube EuroLeague Women.

20:30 Basket, EuroCup 2026-2027: Maxima Roma vs London Lions – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Volley, SuperLega 2026-2027: Sir Susa Scai Perugia vs Cisterna Volley – Diretta streaming su VBTV.

20:30 Volley, SuperLega 2026-2027: Rana Verona vs Allianz Milano – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su VBTV.

20:30 Volley, SuperLega 2026-2027: Itas Trento vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

20:30 Volley, SuperLega 2026-2027: Cucine Lube Civitanova vs Valsa Group Modena – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

20:30 Volley, SuperLega 2026-2027: Acqua Sant’Anna Cuneo vs Vero Volley Monza – Diretta streaming su VBTV.

21:00 Calcio, Champions League 2026-2027: Porto vs Napoli – Diretta streaming su Amazon Prime Video.

21:00 Calcio, Champions League 2026-2027: Lens vs Como – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Calcio, Champions League 2026-2027: Lipsia vs Manchester City – Diretta tv su TV8, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su tv8.it, SkyGo e su NOW.

21:00 Calcio, Champions League 2026-2027: Slavia Praga vs Arsenal – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Calcio, Champions League 2026-2027: Borussia Dortmund vs Betìs – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Calcio, Champions League 2026-2027: PSV vs Bruges – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Calcio, Champions League 2026-2027: Viking vs Sabah – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

LA DIRETTA LIVE DELLE OLIMPIADI GIOVANILI DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DI BELLUCCI-RINDERKNECH DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV (NON PRIMA DELLE 13.30)

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HUMBERT (5° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PIACENZA DI VOLLEY DALLE 20.30

LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-MODENA DI VOLLEY DALLE 20.30