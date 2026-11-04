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LIVE Trento-Piacenza, Superlega volley in DIRETTA: Bovolenta sfida Michieletto e Lavia

Pubblicato

5 minuti fa

il

Alessandro Michieletto

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Itas Trentino e la Gas Sales Bluenergy Piacenza, valido per la quarta giornata della Superlega con la sfida a distanza tra Alessandro Michieletto e Daniele Lavia contro Alessandro Bovolenta che ci regalerà una sottotrama della partita davvero interessante.

Il percorso di Trento, nel massimo campionato italiano di pallavolo maschile, è iniziato in maniera egregia con la squadra del già citato Michieletto che non ha mai perso fino a questo momento: infatti, nelle prime tre giornata di Superlega, sono arrivate tre vittorie e tutte per 3-0. In ordine, l’Itas ha battuto il Modena, il Cisterna e il Pordenone.

Stesso discorso anche per Piacenza che affronta una delle squadre più forti del campionato a punteggio pieno dopo le prime tre giornate. Nelle prime due giornate, la squadra emiliana ha vinto 3-0 contro Padova e Modena, per poi superare per 3-1 Cisterna. Nelle ultime dieci sfide tra queste due formazioni, Trento ha vinto ben nove volte con Piacenza che ha trionfato, invece, proprio nell’ultimo scontro diretto disputato.

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Il match tra Trento e Piacenza inizierà alle 20.30 e verrà disputato alla BTS Arena, o per i più storici, al Palatrento. Potrete seguire l’intera sfida di Superlega con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti!

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