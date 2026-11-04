LIVE Musetti-Zverev, ATP Parigi 2026 in DIRETTA: show contro il nuovo n.1 del mondo

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e il tedesco Alexander Zverev, valido per il secondo turno dell’ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 dell’anno prima del grande evento delle ATP Finals di Torino, competizione in cui il neo primo al mondo nativo di Amburgo sarà grande protagonista.

L’azzurro, che sembra aver ritrovato la forma fisica migliore possibile, ha come obiettivo in questo finale di stagione di conquistare maggiore continuità dal punto di vista dei risultati: dopo la vittoria nell’ATP di Lione, ha battuto per 2-0 lo statunitense Frances Tiafoe a Vienna per poi perdere contro il britannico Arthur Fery per 2-1, nonostante un vantaggio di 4-2 nel terzo set. A Parigi si è subito ripreso, battendo 2-0 l’ostico polacco Hubert Hurkacz al primo turno del torneo transalpino.

Per quanto riguarda Zverev, nonostante sia diventato per la prima volta numero uno del mondo, il periodo non sembra essere dei migliori: nello swing asiatico non sono arrivati trofei con le sconfitte contro Novak Djokovic per 2-1 a Pechino e contro Alejandro Davidovich Fokina, sempre per 2-1, a Shanghai. A Vienna, è arrivata la cocente sconfitta, sempre al terzo set, in semifinale contro l’australiano Alex De Minaur.

Il match tra Musetti e Zverev sarà il secondo sul campo centrale e il primo dalle 13.30, con il programma che inizierà alle 11.00 con la sfida tra il padrone di casa, il francese Quentin Halys, e lo statunitense Frances Tiafoe che cerca la qualificazione alle ATP Finals. Potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport: buon divertimento a tutti!