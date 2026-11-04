LIVE Berrettini-Humbert, ATP Parigi 2026 in DIRETTA: occasione per confermare le buone sensazioni

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Ugo Humbert, partita valevole per il secondo turno dell’ATP Master 1000 di Parigi 2026. Il tennista romano torna in campo dopo la maratona dell’esordio per confermare le buone sensazioni delle ultime settimane.

Matteo Berrettini insegue gli ottavi di finale nell’ultimo Master 1000 della stagione. Il tennista italiano ha iniziato questo torneo con una grande vittoria ai danni di Brandon Nakashima, battuto 6-4, 3-6, 7-6 in due ore e dodici minuti di gioco. Il finalista di Wimbledon 2021 ha così confermato le ottime sensazioni mostrate a Vienna, fermato nei quarti da Alex De Minaur, dimostrando di essere in buona condizione in questo finale di stagione.

Una partita ed un finale di stagione estremamente importante per Berrettini che ad oggi occupa la posizione numero 43 del ranking ATP. In quest’ultimo 1000 della stagione l’italiano cerca un exploit per continuare a scalare la classifica e poter programmare nel migliore dei modi in vista del 2027. Questa settimana parigina può valere anche un posto in Coppa Davis per Berrettini, il quale deve convincere Volandri per un posto nella Final Eight di Bologna.

L’avversario odierno è il francese Ugo Humbert. Il transalpino occupa la trentottesima del ranking ATP ma non sta vivendo un grande periodo di forma: il francese è arrivato a questo torneo dopo quattro sconfitte consecuitive contro Lehecka (2° turno a Tokyo), Gea (esordio a Shanghai), Moutet (Lione) e Djokovic (Basilea). All’esordio nel Master 1000 di Parigi il transalpino ha sconfitto Botic Van de Zandschulp per 7-6, 6-7, 6-3 in due ore e quarantuno minuti.

Berrettini è avanti 3-2 nei precedenti ma Humbert ha vinto l’ultima sfida, giocata a Stoccolma nel 2025 (7-6, 6-3). L’incontro odierno è il quinto match in programma sul campo 1 dopo Bellucci-Rinderknech, che inizierà alle 11.00, Van Assche-Tien, Buse-Medvedev e Borges-Khachanov (non prima delle 15.30). Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Humbert con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!