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LIVE Olimpiadi Giovanili 2026, mercoledì 4 novembre in DIRETTA: Coretti/Lafuenti per l’oro nel beach volley

Pubblicato

23 minuti fa

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Per approfondire:
Coretti/Lafuenti / FIVB
Coretti/Lafuenti / FIVB

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Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale della manifestazione: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 4 novembre, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA

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