Dove vedere in tv Italia-Sudafrica, Nations Championship rugby 2026: orario, canale in chiaro, streaming

Dopo il tour estivo nell’emisfero Sud, l’Italia del rugby torna finalmente in casa. Sabato 7 novembre gli azzurri di Gonzalo Quesada ospitano a Torino il Sudafrica, campione del mondo in carica, nella quarta giornata del Nations Championship 2026. Il primo dei tre impegni interni di novembre è anche il più duro: contro gli Springboks l’Italia cerca una prova di carattere dopo le sconfitte di luglio con Giappone e Nuova Zelanda.

La sfida si gioca davanti al pubblico di casa, nella cornice dell’Allianz Stadium, impianto della Juventus che ha già ospitato gli Springboks. Il problema è il peso dell’avversario, che guida il ranking mondiale e a inizio luglio ha travolto l’Inghilterra con sette mete. Per l’Italia l’occasione è importante, perché una prestazione di livello contro i campioni del mondo darebbe fiducia in vista delle gare con Argentina e Fiji.

Il match tra Italia e Sudafrica vedrà il calcio d’inizio alle ore 12.40. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in chiaro su TV8, oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now e gratuitamente su tv8.it. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026

Sabato 7 novembre

Ore 12:40 Italia-Sudafrica – Diretta tv su Sky Sport e in chiaro su TV8

PROGRAMMA ITALIA-SUDAFRICA RUGBY NATIONS CHAMPIONSHIP 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), TV8 (in chiaro)

Diretta streaming: SkyGo, Now, tv8.it (gratis)

Diretta Live testuale: OA Sport