LIVE Bellucci-Rinderknech, ATP Parigi 2026 in DIRETTA: azzurro per proseguire il buon momento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Mattia Bellucci e Arthur Rinderknech, che si sfideranno per approdare agli ottavi di finale del torneo ATP Masters 1000 di Parigi. L’azzurro è chiamato a confermare l’ottimo stato di forma: sulla sua strada il trentunenne francese, appena rientrato in campo dopo un infortunio muscolare.

Bellucci viene da un percorso netto nel Masters parigino: tra le qualificazioni e il primo turno infatti il tennista di Castellanza non ha perso neanche un set. Nell’ultimo incontro ha dovuto affrontare il connazionale Lorenzo Sonego, vincendo per 6-4, 6-3 il derby a tinte azzurre. Il tennista lombardo è riuscito a trionfare grazie ad un’ottima difesa sulle seconde dell’avversario, vincendo ben 9 punti su 14. Attualmente numero 66 del ranking ATP, con le ultime prestazioni (tra cui figura anche la vittoria del torneo ATP Challenger 125 di Jinan) l’azzurro punta ad un risultato finora mai riuscito in carriera: entrare nei primi 50 al mondo.

Rinderknech invece non è dovuto passare dalle qualificazioni, ed è approdato al secondo turno grazie alla vittoria contro Francisco Cerundolo per 3-6, 7-6 (2), 2-0 rit. Il successo del francese è stato facilitato dal problema alla schiena che ha colpito il suo avversario alla fine del tie-break del secondo set e che l’ha poi costretto ad abbandonare il campo nel terzo. Il tennista nativo di Gassin torna sul campo da gioco dopo l’infortunio che non gli ha permesso di giocare il Masters 1000 di Shanghai, torneo in cui aveva addirittura raggiunto la finale nel 2025, per poi perdere contro il cugino Valentin Vacherot. Per colpa del forfait alla competizione cinese, Rinderknech è passato dalla posizione numero 33 alla numero 68.

Il match si prospetta abbastanza equilibrato: il transalpino è probabilmente il giocatore più forte, ma il ritorno dall’infortunio e l’ottimo momento di Bellucci potrebbero risultare determinanti. I due in carriera si sono affrontati una sola volta, durante i quarti di finale del torneo ATP 250 di Atlanta nel 2024: ad avere la meglio sul cemento outdoor americano fu Rinderknech.

Il match si giocherà sul Campo 1 e sarà il primo a partire dalle ore 11.00. Per non perdervi neanche un aggiornamento potete seguire la Diretta Live testuale qui su OA Sport. Vi aspettiamo!