Sport in tv oggi (domenica 1° novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 1° novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno gustarsi il GP del Messico per la F1 e il GP della Malesia per la MotoGP: Kimi Antonelli potrebbe laurearsi Campione del Mondo e la Ferrari lotterà per il successo sul circuito intitolato agli Hermanos Rodriguez, mentre a Sepang ci si aspetta un’intensa sfida per la vittoria. La Maratona di New York catturerà l’attenzione di tutti gli appassionati di atletica: l’Italia tiferà Yeman Crippa nella 42 km più prestigiosa.

Si concluderanno gli Europei di curling con le finali per le medaglie: l’Italia affronterà la Scozia nel match che assegnerà la medaglia d’oro maschile, mentre in mattinata toccherà agli atti conclusivi femminili. Gli sport invernali proporranno anche il World Tour di short track e il Grand Prix di pattinaggio artistico. Ampio spazio al tennis con le finali dei tornei della settimana (ci saranno Errani e Paolini in doppio a Tokyo), senza dimenticarsi dei Mondiali di lotta e dei Mondiali di sollevamento pesi.

A Dakar ci sarà da divertirsi con le Olimpiadi Giovanili: in Senegal verranno messe in palio le prime medaglie dopo la Cerimonia d’Apertura di ieri sera. Spazio ai campionati nazionali di volley e basket, oltre alla consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 1° novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 1° novembre

00.40 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Free skating maschile a Kelowna (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

02.30 SNOOKER – International Championship, primo turno (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

02.45 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Free skating coppie a Kelowna (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

03.40 MOTOGP – GP Malesia, warm-up (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.00 TENNIS – WTA 500 Tokyo, finale singolare: Leylah Fernandez vs Diana Shnaider (diretta tv su Sky Sport Tennis, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+)

05.00 MOTO3 – GP Malesia, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 11.00; differita tv su tv8.it alle ore 11.00)

Secondo match dalle ore 04.00 TENNIS – WTA 500 Tokyo, finale doppio: Errani/Paolini vs Dabrowski/Stefani (diretta tv su Sky Sport Tennis, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+)

06.15 MOTO2 – GP Malesia, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 12.15; differita tv su tv8.it alle ore 12.15)

07.00 SNOOKER – International Championship, primo turno (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

08.00 MOTOGP – GP Malesia, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 14.00; differita tv su tv8.it alle ore 14.00)

09.30 MULTISPORT – Olimpiadi Giovanili (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Olympic Channel; finestra su RaiSportHD e Rai Play dalle ore 13.05 alle ore 13.55). CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DETTAGLIATO DI GIORNATA

09.30 TENNIS – WTA 250 Guangzhou, finale: Lilli Tagger vs Harriet Dart (diretta tv su Sky Sport Tennis, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+)

10.00 CURLING (Europei) – Finali femminili: Svezia-Svizzera per l’oro, Scozia-Lettonia per il bronzo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, The Curling Channel, DAZN)

12.00 BASKET (Serie A) – Napoli-Venezia (diretta streaming su LBA Tv)

12.00 BASKET (ACB spagnola) – Due partite: Joventut Badalona-Bilbao-Obradoiro-Breogan (diretta streaming su DAZN)

12.00 SOLLEVAMENTO PESI (Mondiali) – 61 kg femminile (diretta streaming su The Weigthlifting House Tv)

12.30 CALCIO (Serie A) – Como-Venezia (diretta streaming su DAZN)

12.30 CALCIO (Serie C) – Folgore Caratese-Brescia (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 CALCIO (Serie C) – Cosenza-Inter U23 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Inter-Lazio (diretta streaming su DAZN)

12.30 BASKET (ACB spagnola) – Real Madrid-San Pablo Burgos (diretta streaming su DAZN)

12.30 LOTTA – Mondiali, ripescaggi e finali lotta libera maschile: 57 kg, 74 kg, 79 kg, 92 kg (diretta streaming su UWW+)

12.30 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a San Pedro de la Paz (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

12.30 SNOOKER – International Championship, primo turno (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

13.30 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – St. Pauli-Norimberga (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.45 EQUITAZIONE – World Challenge Meeting, salto ostacoli (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

13.45 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara femminile a Oudenaarde (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

14.00 TENNIS – ATP 500 Vienna, finale: Carlos Alcaraz vs Alex de Minaur (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Premiership scozzese – Falkirk-Celtic Glasgow (diretta streaming su Como Tv)

14.00 RUGBY (Coppa Italia) – Rugby Lyons-Biella (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 CURLING (Europei) – Finali maschile per l’oro: Italia-Scozia (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.45 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, The Curling Channel)

14.00 CURLING (Europei) – Finali maschile per il bronzo: Svezia-Cechia per il bronzo (diretta streaming su The Curling Channel)

14.30 CALCIO (Serie C) – Cittadella-Treviso (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Dolomiti Bellunesi-Lecco (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Ravenna-Pineto (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Salernitana-Savoia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Bundesliga austriaca) – Salisburgo-Lustenau (diretta streaming su Como Tv)

14.30 RUGBY (Coppa Italia) – Tre partite: Mogliano-Padova, Parabiago-Torino-Vicenza-Rovigo (non è prevista diretta tv/streaming)

14.35 ATLETICA – Maratona di New York (diretta streaming sul canale YouTube di Corriere dello Sport, corrieredellosport.it, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Frosinone-Torino (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Lazio-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Arezzo-Ascoli (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Avellino-Pisa (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Empoli-Juve Stabia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Spezia-Atalanta U23 (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Strasburgo-Auxerre (diretta streaming su Ligue1+)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Roma-Napoli (diretta streaming su DAZN)

15.00 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara maschile a Oudenaarde (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

15.15 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a San Pedro de la Paz (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

15.30 TENNIS – ATP 500 Basilea, finale: Jiri Lehecka vs Valentin Vacherot (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Union Berlino-Colonia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Jupiler League belga) – St. Truiden-Leuven (diretta streaming su DAZN)

16.00 CALCIO (Coppa di Lega scozzese, semifinale) – Hearts-Hibernian (diretta streaming su Como Tv)

16.00 BASKET (Serie A) – Trento-Maxima Roma (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

16.00 VOLLEY (Serie A2) – Gioia del Colle-Belluno (diretta streaming su DAZN)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Firenze-Conegliano (diretta streaming su DAZN, canale YouTube di Lega Volley Femminile)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A2) – Due partite: Altino-Costa Volpino, Busto Arsizio-Altamura (diretta streaming su DAZN)

16.00 GOLF (PGA Tour) – Mexico Championship, quarto giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 21.00)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Racing Santander-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

16.30 BASKET (LNB francese) – Saint Quentin-Lione Villeurbanne (diretta streaming su DAZN)

17.00 CALCIO (Bundesliga austriaca) – Austria Vienna-SK Rapida (diretta streaming su Como Tv)

17.00 BASKET (Serie A) – Udine-Tortona (diretta streaming su LBA Tv)

17.00 BASKET (ACB spagnola) – Baskonia-Manresa (diretta streaming su DAZN)

17.00 VOLLEY (Superlega) – Modena-Verona (diretta streaming su DAZN, VBTV)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Consolini (diretta streaming su DAZN, canale YouTube di Lega Volley Femminile)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Vallefoglia-Talmassons (diretta streaming su DAZN, canale YouTube di Lega Volley Femminile)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A2) – Sei partite: Monviso-Club Italia, Padova-Roma, Fasano-Messina, Offanengo-Perugia, Melendugno-Trento, Cremonese-Imola (diretta streaming su DAZN)

17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Due partite: Lione-Angers, Paris FC-Monaco (diretta streaming su Ligue1+)

17.15 CALCIO (Serie B) – Verona-Carrarese (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francoforte-Amburgo (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Carpi-Renate (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Arzignano Valchiampo (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Campobasso-Forlì (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Latina-Pianese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Livorno-Ostiamare (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Potenza-Crotone (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 VOLLEY (Serie A2) – Fano-Pineto (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (Serie A) – Lecce-Genoa (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Como-Milan (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Cinque partite: Broni-Campobasso, Costa Masnaga-San Martino, Tortona-Roseto, Sesto San Giovanni-Brixia, Schio-Battipaglia (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 BASKET (ACB spagnola) – MoraBanc Andorra-Valencia (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Milano-Padova (diretta streaming su VBTV)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Cisterna-Piacenza (diretta streaming su VBTV)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Cuneo-Civitanova (diretta streaming su VBTV)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Prata di Pordenone-Trento (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 VOLLEY (Serie A2) – Due partite: Grottazzolina-Reggio Calabria, Macerata-Porto Viro (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Bergamo-Scandicci (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Elche-Valencia (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Boca Juniors-River Plate (diretta steaming su Como Tv)

19.00 BASKET (LNB francese) – Paris-Chalon (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (ACB spagnola) – Unicaja Malaga-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Otto partite: Buffalo-Bills-Baltimore Ravens, Cincinnati-Bengals-Tennessee Titans, Dallas Cowboys-Arizona Cardinals, Detroit Lions-Minnesota Vikings, Jacksonville Jaguars-Indianapolis Colts, New York Jets-Las Vegas Raiders, Pittsburgh Steelers-Cleveland Browns, Tampa Bay Buccaneers-Atlanta Falcons (diretta streaming su DAZN)

19.30 CALCIO (Serie B) – Palermo-Vicenza (diretta streaming su DAZN)

19.30 SHORT TRACK – World Tour a Montreal, terza giornata (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, canale di ISU)

20.45 CALCIO (Serie A) – Juventus-Napoli (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Tolosa (diretta streaming su Ligue1+)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

21.00 F1 – GP Messico, gara (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 22.30; differita streaming su tv8.it alle ore 22.30)

21.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Free skating femminile a Kelowna (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

21.00 BMX RACING – Coppa del Mondo a Sarasota, seconda giornata (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

21.30 BASKET (NBA) – Orlando Magic-Boston Celtics (diretta streaming su NBA League Pass)

22.05 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Los Angeles Rams-Los Angeles Chargers (diretta streaming su DAZN)

22.25 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Due partite: Denver Broncos-Kansas City Chiefs, Miami Dolphins-New England Patriots (diretta streaming su DAZN)

23.00 BASKET (NBA) – Indiana Pacers-Brooklyn Nets (diretta streaming su NBA League Pass)

23.15 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Free dance a Kelowna (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI DALLE 6.40