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MotoGP, GP Malesia 2026: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8
Il Mondiale MotoGP si sta lentamente avvicinando alla sua conclusione. Dopo il weekend di Phillip Island, chiuso senza disputare la gara, il calendario prevede ora il Gran Premio della Malesia 2026, diciannovesimo appuntamento in scena dal 30 ottobre all’1 novembre. La quart’ultima tappa per la lotta al titolo andrà in scena sull’iconico circuito di Sepang.
A Kuala Lumpur si riaccendono i riflettori sull’appassionante testa a testa tra Jorge Martin e Marc Marquez. Quello della Malesia sarà un weekend molto importante per gli equilibri del Mondiale ed un passo falso a questo punto della stagione potrebbe essere fatale. Da verificare però le condizioni di Martin che dopo la caduta in Australia spera in un recupero lampo per correre a Sepang. L’Aprilia può sicuramente contare su Marco Bezzecchi, apparso piuttosto brillante nelle ultime uscite.
Il weekend della classe regina in Malesia verrà inaugurato dalla prima sessione di prove libere in programma alle ore 03.45 di venerdì notte. Le pre-qualifiche invece verranno disputate alle ore 08.00 della mattina italiana. Nella notte di sabato 31 si riscende in pista per le FP2 con semaforo verde alle ore 03.10, seguite dalle qualifiche alle 03.50. I primi punti verranno assegnati alle ore 08.00 con la Sprint Race. Domenica che invece inizierà con il warm-up delle 03.40 di notte e si chiuderà con la gara lunga delle 08.00.
PROGRAMMA GP MALESIA 2026
Venerdì 30 (orari italiani)
Ore 02.00-02.35 Prove libere 1 Moto3
Ore 02.50-03.30 Prove libere 1 Moto2
Ore 03.45-04.30 Prove libere 1 MotoGP
Ore 06.15-06.50 Pre-qualifiche Moto3
Ore 07.05-07.45 Pre-qualifiche Moto2
Ore 08.00-09.00 Pre-qualifiche MotoGP
Sabato 31
Ore 01.40-02.10 Prove libere 2 Moto3
Ore 02.25-02.55 Prove libere 2 Moto2
Ore 03.10-03.40 Prove libere 2 MotoGP
Ore 03.50-04.05 Qualifiche 1 MotoGP
Ore 04.15-04.30 Qualifiche 2 MotoGP
Ore 05.45-06.00 Qualifiche 1 Moto3
Ore 06.10-06.25 Qualifiche 2 Moto3
Ore 06.40-06.55 Qualifiche 1 Moto2
Ore 07.05-07.20 Qualifiche 2 Moto2
Ore 08.00 Sprint Race MotoGP (10 giri)
Domenica 1
Ore 03.40-03.50 Warm-up MotoGP
Ore 05.00 Gara Moto3 (15 giri)
Ore 06.15 Gara Moto2 (17 giri)
Ore 08.00 Gara MotoGP (20 giri)
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GP MALESIA 2026
Diretta tv: per abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). TV8 (diretta qualifiche e Sprint, differita gara ore 14)
Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv, TV8.it
Diretta Live testuale: OA Sport