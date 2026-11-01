LIVE Maratona di New York 2026 in DIRETTA: Yeman Crippa per regalarsi un sogno

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione 2026 della Maratona di New York. Sessantamila corridori, oltre due milioni di spettatori e cinque distretti da attraversare: la Maratona di New York chiude la stagione delle World Marathon Majors con la propria 55ª edizione. La gara celebra il cinquantesimo anniversario del percorso inaugurato nel 1976, quando la manifestazione abbandonò i circuiti interamente disegnati dentro Central Park per coinvolgere tutta la metropoli. Le professioniste partiranno alle ore 14.35 italiane, mentre la prova maschile scatterà alle 15.05.

Il viaggio di 42,195 chilometri inizierà a Staten Island con l’immediata salita sul Ponte di Verrazzano, proseguirà attraverso Brooklyn e Queens e raggiungerà Manhattan dopo il Queensboro Bridge. Da lì i protagonisti risaliranno la First Avenue, entreranno brevemente nel Bronx e torneranno verso sud per affrontare la Fifth Avenue e l’arrivo a Central Park. Il tracciato newyorchese non favorisce la ricerca del tempo, fra ponti, continui cambi di pendenza e un finale nel quale le energie residue contano più del ritmo indicato dal cronometro. Il tratto nel Bronx presenterà quest’anno due curve in meno, ma la natura selettiva della gara resterà invariata.

Yeman Crippa è il principale motivo d’interesse per l’atletica italiana. Il trentino delle Fiamme Oro debutta a New York nella stagione che lo ha visto conquistare a Parigi la prima vittoria in carriera sulla distanza, abbassando il personale a 2h05’18”. L’azzurro allenato da Massimo Pegoretti arriva negli Stati Uniti dopo il quarto posto nei 10.000 metri agli Europei di Birmingham, la settima posizione nella mezza maratona iridata di Copenaghen e il successo al Giro al Sas. A New York servirà una gara paziente, evitando di spendere troppo nella prima metà e conservando energie per i ponti e le salite degli ultimi chilometri. Il favorito principale sarà Benson Kipruto, vincitore nel 2025 al termine di un arrivo risolto per appena sedici centesimi. Il keniano troverà altri due ex campioni della gara: Geoffrey Kamworor, primo nel 2017 e nel 2019, e l’olandese Abdi Nageeye, trionfatore nel 2024. Da seguire anche CyBrian Kotut, Deresa Geleta, Conner Mantz e Zouhair Talbi. Grande curiosità accompagnerà l’esordio in maratona di Andreas Almgren, primatista europeo della mezza e campione continentale dei 10.000 metri. Non sarà invece al via Iliass Aouani, inizialmente inserito tra gli atleti d’élite.

Giovanna Epis rappresenterà l’Italia nella prova femminile. La 38enne veneziana affronterà la ventitreesima maratona della carriera e, come Crippa, correrà per la prima volta nella Grande Mela. L’azzurra allenata da Giorgio Rondelli possiede un personale di 2h23’46” e arriva dal sesto posto nella mezza maratona di Roma, dopo avere contribuito all’argento italiano a squadre agli Europei di Birmingham. Per lei la difficoltà maggiore sarà trovare il giusto equilibrio fra ritmo e gestione, in una competizione nella quale le variazioni altimetriche possono presentare il conto nel tratto conclusivo. Tra le donne, Hellen Obiri punta al terzo successo dopo quelli ottenuti nel 2023 e nel 2025. Lo scorso anno la keniana vinse in 2h19’51”, diventando la prima atleta capace di scendere sotto le due ore e venti minuti sul percorso newyorchese. La principale rivale sarà Sheila Chepkirui, campionessa nel 2024, ma il gruppo comprende anche la veterana Edna Kiplagat, l’uruguaiana Julia Paternain, Jessica McClain e l’esordiente Weini Kelati. Sifan Hassan ha invece rinunciato per un problema fisico accusato durante la preparazione.

Il rapporto fra l’Italia e New York è ricco di ricordi. Orlando Pizzolato vinse nel 1984 e nel 1985, Gianni Poli prolungò la serie azzurra nel 1986, Giacomo Leone si impose nel 1996 e Franca Fiacconi firmò l’unico successo femminile italiano nel 1998. L’ultimo azzurro sul podio è stato Eyob Faniel, terzo nel 2021, mentre Stefano Baldini conserva il miglior tempo italiano sul percorso con 2h09’12” nel 2002. Crippa proverà a riavvicinare l’Italia alle posizioni più prestigiose, sostenuto anche dai circa 2.200 connazionali iscritti alla gara.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE edizione 2026 della Maratona di New York: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 14.35 italiane con la gara femminile, al via alle 15.05 la gara maschile. Buon divertimento!