LIVE Errani/Paolini-Dabrowski/Stefani, WTA Tokyo 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della finale

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6.47 Tra le due coppie c’è un solo precedente, disputato l’otto ottobre nei quarti di finale del torneo di Pechino e vinto da Dabrowski/Stefani per 7-5, 7-6.

6.44 Le avversarie in finale sono Dabrowski/Stefani, la miglior coppia della stagione secondo la race. La canadese e la brasiliana sono in serie da 16 partite avendo vinto i tornei di Sao Paulo, Pechino e Wuhan. In Giappone Dabrowski/Stefani hanno sconfitto Ayukawa/Webley-Smith (6-1, 6-4), Chan/Kato (6-2, 4-6, 10-7) e Hunter/Joint (5-7, 6-4, 10-3).

6.41 Dopo la dolorosa sconfitta all’esordio a Ningbo, le azzurre si sono presentate a Tokyo con l’obiettivo Finals. In Giappone Errani e Paolini battendo Danilina/Jiang (7-6, 6-2), Muhammad/Zhang (6-3, 6-4) e Mihalikova/Nicholls (6-4, 6-0) in uno spareggio per l’ultimo posto per le Finals.

6.38 Un 2026 travagliato per le campionesse olimpiche che, dopo diversi mesi ferme per permettere a Paolini di recuperare al meglio, sono riuscite a conquistarsi un posto alle Finals di fine anno. La coppia azzurra è stata protagonista di questa tournèe asiaitca in cui hanno raggiunto la semifinale a Wuhan ed i quarti a Pechino.

6.35 Nel torneo giapponese la coppia italiana si gioca il primo titolo della propria stagione al termine di una settimana importante in cui si sono guadagnate un pass per le WTA Finals di questa stagione.

6.32 Ora è il momento della premiazione del torneo di singolare femminile. Al termine toccherà alla finale del doppio con Sara Errani e Jasmine Paolini a caccia del primo titolo stagionale

6.29 Shnaider vince il titolo femminile battendo Fernandez per 6-4, 5-7, 6-2.

5.52 Va al terzo set la finale del torneo di singolare del WTA 500 di Tokyo tra Shnaider e Fernandez. Ricordiamo che la finale del doppio tra Errani/Paolini e Dabrowski/Stefani inizierà dopo la premiazione del torneo individuale

5.50 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Errani/Paolini vs Dabrowski/Stefani.

Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro Sara Errani/Jasmine Paolini e Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani, finale del WTA 500 di Tokyo 2026. Nel torneo giapponese la coppia italiana si gioca il primo titolo della propria stagione al termine di una settimana importante in cui si sono guadagnate un pass per le WTA Finals di questa stagione.

Un 2026 travagliato per le campionesse olimpiche che, dopo diversi mesi ferme per permettere a Paolini di recuperare al meglio, sono riuscite a conquistarsi un posto alle Finals di fine anno. La coppia azzurra è stata protagonista di questa tournèe asiaitca in cui hanno raggiunto la semifinale a Wuhan ed i quarti a Pechino.

Dopo la dolorosa sconfitta all’esordio a Ningbo, le azzurre si sono presentate a Tokyo con l’obiettivo Finals. In Giappone Errani e Paolini battendo Danilina/Jiang (7-6, 6-2), Muhammad/Zhang (6-3, 6-4) e Mihalikova/Nicholls (6-4, 6-0) in uno spareggio per l’ultimo posto per le Finals.

Le avversarie in finale sono Dabrowski/Stefani, la miglior coppia della stagione secondo la race. La canadese e la brasiliana sono in serie da 16 partite avendo vinto i tornei di Sao Paulo, Pechino e Wuhan. In Giappone Dabrowski/Stefani hanno sconfitto Ayukawa/Webley-Smith (6-1, 6-4), Chan/Kato (6-2, 4-6, 10-7) e Hunter/Joint (5-7, 6-4, 10-3).

Tra le due coppie c’è un solo precedente, disputato l’otto ottobre nei quarti di finale del torneo di Pechino e vinto da Dabrowski/Stefani per 7-5, 7-6. La finale del torneo di doppio del WTA è in programma dopo quella del singolare tra Fernandez e Shnaider, prevista per le 4.00 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Errani/Paolini-Dabrowski/Stefani con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!