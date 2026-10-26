Maratona New York 2026: programma, orari, tv, streaming

Domenica 1° novembre si disputerà la Maratona di New York 2026, cinquantacinquesima edizione della 42,195 chilometri più prestigiosa e iconica al mondo. Sulle strade della Grande Mela andrà in scena la settima e ultima Major della stagione, che inaugurerà a tutti gli effetti il percorso di qualificazione olimpica dei maratoneti verso i Giochi di Los Angeles 2028.

In base ai nuovi criteri stabiliti da World Athletics, a partire dal 1° novembre 2026 un piazzamento tra i primi cinque in un qualsiasi evento di livello Platinum (ovvero le Major e le gare più importanti del calendario internazionale) garantirà il pass a cinque cerchi. La Maratona di New York sarà dunque qualificante per le Olimpiadi, in attesa di scoprire i minimi cronometrici di ammissione da conseguire per accedere ai Giochi. L’Italia si affida a Yeman Crippa, vincitore quest’anno a Parigi, per ottenere un risultato di prestigio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di New York2026. L’evento non godrà della copertura televisiva in Italia, ma verrà trasmesso integralmente in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Gli orari indicati sono italiani.

CALENDARIO MARATONA NEW YORK 2026

Lunedì 20 aprile

Ore 14.35 Partenza gara femminile

Ore 15.05 Partenza gara maschile

PROGRAMMA MARATONA NEW YORK 2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.