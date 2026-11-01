LIVE F1, GP Messico 2026 in DIRETTA: Antonelli per chiudere l’opera, la Ferrari sogna la vittoria con Hamilton

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LA GRIGLIA DI PARTENZA

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Città del Messico, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’Autódromo Hermanos Rodríguez si prospetta una gara ricca di emozioni e che potrebbe consentire a Kimi Antonelli di completare un’impresa da leggenda.

Il 20enne bolognese, infatti, ha concrete possibilità di conquistare il suo primo titolo iridato nella massima categoria dell’automobilismo. Un evento che nel Motorsport italiano non si verificava dai tempi di Alberto Ascari. Sono trascorsi esattamente 73 anni e questo dato rappresenta ancor di più quanto potrebbe concretizzare il pilota della Mercedes.

Antonelli, costretto a saltare il Media-day per un virus influenzale, ha voluto assolutamente pensare finora solo al weekend, senza badare alle possibili conseguenze che un suo risultato avrebbe nel corso della gara. C’è chiaramente la consapevolezza che un nono posto potrebbe bastare per centrare l’obiettivo ma Kimi, da campione quale è, vuole essenzialmente fare del suo meglio nella tappa messicana. Il risultato sarà solo una conseguenza.

Da capire cosa farà la Ferrari. La Rossa vorrebbe lasciare il segno in questo appuntamento, dopo che per un motivo o per l’altro la vittoria nel singolo week end è spesso sfuggita per dettagli. Ci proveranno il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Città del Messico, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il semaforo verde della gara messicana è previsto alle ore 21:00 italiane (14:00 locali). Saranno 71 giri molto intensi. Buon divertimento!