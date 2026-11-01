LIVE Italia-Scozia, Europei curling 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo!

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La cronaca di Italia-Cechia in semifinale – Il programma di Italia-Scozia

Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Italia-Scozia, finale degli Europei 2026 di curling. La nostra Nazionale è attesa da un appuntamento con la storia sul ghiaccio di Ostrava (Cechia): dopo aver fallito nove semifinali in mezzo secolo, gli azzurri sono riusciti a superare lo scoglio del turno a eliminazione diretta e a guadagnarsi il diritto di disputare l’atto conclusivo che mette in palio la medaglia d’oro. Il quartetto tricolore non vuole smettere di sognare e andrà a caccia dell’ambito titolo continentale, per una prima volta che sarebbe semplicemente leggendaria.

L’Italia si presenterà all’appuntamento dopo aver conquistato il primo posto nel girone (battendo proprio la Scozia nel confronto decisivo per la vetta del gruppo A) e aver regolato la Cechia padrona di casa in una semifinale ricca di errori, mentre gli anglosassoni hanno prevalso nell’intenso duello con la Svezia. Attenzione alla storia: la Scozia è la realtà più vittoriosa della manifestazione (16 titoli su 50 edizioni), mentre il Bel Paese non è andato oltre quattro bronzi (1979, 2018, 2021, 2023).

Lo skip Stefano Spiller, il third Amos Mosaner, il second e vice Sebastiano Arman, il lead Cesare Spiller affronteranno il quartetto guidato dallo skip Grant Hardie (sul ghiaccio da third), affiancato dal vice Ross Whyte (gioca come ultimo), dal second Craig Waddell e dal lead Euan Kyle. Ricordiamo il nuovo format di gara: ci si fronteggia sulla distanza degli otto end e non più sulla lunghezza delle dieci frazioni, ogni squadra tira otto stone (due per giocatore).

OA Sport vi propone la diretta live di Italia-Scozia, finale degli Europei 2026 di curling: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, stone dopo stone, end dopo end, colpo dopo colpo, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.