Sabato 21 novembre andrà in scena la seconda giornata del ventunesimo week end del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Las Vegas (USA), piloti e team saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile la quadratura del cerchio in un contesto molto particolare.

La pista cittadina del Nevada, infatti, sarà una vera sfida. Il Las Vegas Strip Circuit è un tracciato ad altissima velocità che si sviluppa nel cuore della città americana, sfrecciando davanti a luoghi iconici come la Sphere, il Bellagio e il Caesars Palace.

Lungo poco più di sei chilometri (secondo solo a Spa-Francorchamps per estensione) e percorso in senso antiorario, si distingue dai classici circuiti cittadini per la sua natura estremamente veloce: i piloti trascorrono infatti circa l’80% del giro a pieno gas. Il layout alterna tre lunghissimi rettilinei — tra cui quello principale lungo la celebre Strip di quasi due chilometri — a brusche frenate e curve a novanta gradi.

Proprio per questo motivo, le scuderie scelgono assetti molto scarichi aerodinamicamente, simili a quelli usati a Monza, cercando di massimizzare la velocità di punta che supera agevolmente i 340 km/h e favorisce continui sorpassi grazie alle due zone DRS.

La vera insidia di questa pista, oltre alle violente staccate come quella di Curva 14, è legata alle condizioni ambientali. Correndo di notte nel deserto del Nevada a fine novembre, le temperature dell’aria e dell’asfalto scendono drasticamente. Questo freddo, unito a un manto stradale cittadino molto liscio, rende estremamente difficile per i piloti mandare e mantenere in temperatura le gomme, aumentando il rischio di bloccaggi in frenata e rendendo la guida particolarmente scivolosa e imprevedibile.

La copertura televisiva sarà garantita in maniera completa da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. E’ prevista la trasmissione in chiaro su TV8 solo delle qualifiche e in differita. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero programma.

GP LAS VEGAS F1 2026

Sabato 21 novembre (orari italiani)

Ore 1:30-2:30, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 5:00-6:00, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà esclusivamente la differita delle qualifiche. La copertura televisiva delle prove libere sarà offerta solo da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà esclusivamente la differita delle qualifiche. La copertura televisiva delle prove libere sarà offerta solo da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Sabato 21 novembre

Ore 20:15-21:30, Qualifiche – Differita tv in chiaro.