Siamo ufficialmente entrati nel rush finale del Mondiale di Formula Uno 2026. Dopo una lunga stagione culminata con il titolo iridato di Andrea Kimi Antonelli, prende il via la tripletta finale che andrà a chiudere il campionato. Prima delle tappe di Qatar (27-29 novembre) e Abu Dhabi (4-6 dicembre) ci attende il sempre pittoresco fine settimana del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e terzultimo appuntamento dell’annata 2026.

Sul Las Vegas Strip Circuit, incastonato nelle strade più iconiche della città del Nevada, andrà in scena una tappa quanto mai interessante e che riserva sempre sorprese. Mai come in questa occasione ci troviamo di fronte a una corsa a 4. Mercedes, Red Bull, McLaren e Ferrari cercheranno di brillare nella notte di Las Vegas, su un tracciato che unisce lunghissimi tratti di velocità a chicane e brusche frenate. In poche parole un mix di non semplice lettura.

Molto più semplice da leggere, invece, la situazione in pista. La Mercedes, con il neo-campione del mondo Kimi Antonelli in primis, cercherà di non fermarsi e lancerà la sfida a Max Verstappen e Lando Norris, che sembrano i più in forma in questo momento. In casa Ferrari, invece, la situazione è molto più complicata. La vettura è sempre alla ricerca della giusta competitività, anche se i lunghi rettilinei di Las Vegas potrebbero rappresentare un rompicapo di difficile lettura, come si è visto anche in Brasile. Senza dimenticare che i rapporti interni tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc sembrano davvero ai minimi termini dopo le polemiche post-Messico.

Quale sarà il programma del terzo weekend statunitense? La prima sessione di prove libere sul tracciato cittadino del Nevada andrà in scena alle 01.30 italiane (le ore 16.30 del giovedì nella Strip), quindi la seconda sessione andrà in scena alle ore 05.00. Passando alla giornata di sabato 21 novembre, invece, la FP3 scatterà alle ore 01.30, con le qualifiche che vedranno il proprio via alle ore 05.00. La gara domenicale, allo stesso modo, vedrà lo spegnimento dei semafori sempre alle ore 05.00.