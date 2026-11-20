Guido Monaco ha analizzato la situazione di Jannik Sinner durante l’ultima puntata di Tennis Mania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Sono d’accordo che due parole in più sarebbero meglio di due parole un meno. In questa situazione, dove evidentemente c’è un dubbio loro, cosa devono dire? Non sanno nemmeno loro, devono dire che non sanno e che stanno valutando? Non è piacevole seguire questi scoop giornalistici. Lui può entrare nello specifico perché non sa che strada prendere e forse è questo il motivo di preoccupazione: dopo tanti mesi che sei fermo hai ancora dei dubbi, allora la situazione non è stata ben inquadrata”.

Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito, soffermandosi anche sulla nota frase di Valentino Rossi rilasciata settimana scorsa: “Non mi sento, in questa circostanza, di criticare la comunicazione di Sinner. La sensazione che stanno navigando a vista preoccupa. Secondo me ora c’è una X su Valentino Rossi nella lista di Sinner, sapendo come gestisce la comunicazione“.

Guido Monaco ha poi concluso con un passaggio sui tempi di rientro: “Loro volevano rientrare in Asia (a ottobre, n.d.r.), ma hanno fatto un’altra scelta e a quel punto non aveva senso restare in ballo (per la parte conclusiva della stagione, n.d.r.). Dopo un mese, però, c’è ancora questo dubbio e non è incoraggiante“.