A Las Vegas il freddo fa più paura della concorrenza. Alla vigilia del Gran Premio, 21° appuntamento del Mondiale 2026 di F1, Charles Leclerc ha incontrato la stampa nell’hospitality della Scuderia Ferrari e ha indicato senza giri di parole i due nodi del weekend: le basse temperature del deserto del Nevada, che mettono in crisi la gestione degli pneumatici, e un tracciato che esaspera la potenza del motore, proprio dove la SF-26 soffre di più.

Il monegasco parte con un certo ottimismo: “Tendo a trovarmi bene sui circuiti cittadini e spero sia così anche qui“. Poi però frena: “Tuttavia, non possiamo ignorare le temperature, un aspetto con cui abbiamo faticato parecchio quest’anno. A San Paolo, ad esempio, abbiamo avuto grandi difficoltà a portare gli pneumatici nella giusta finestra di utilizzo, specialmente sul bagnato. Questo weekend la sfida principale per tutti sarà proprio riuscire a scaldare le gomme il più possibile: lavoreremo molto su questo fronte e, se dovesse piovere, sarà fondamentale girare per raccogliere dati utili in un’area dove soffriamo da inizio stagione“.

A complicare il quadro ci sono i lunghi rettilinei di Las Vegas, dove la velocità di punta pesa moltissimo. Leclerc non nasconde il problema: “Sappiamo che questa è una pista molto sensibile alla potenza e sulla carta ci sono fattori che renderanno il weekend in salita. Il deficit in rettilineo non è una sorpresa e non abbiamo soluzioni rapide, altrimenti le avremmo già portate in pista. Dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo controllare: se faremo un ottimo lavoro sul riscaldamento delle gomme, potremo compensare lo svantaggio a livello di power unit. Resto ottimista, anche se sarà una bella sfida“.

Il pilota è poi tornato sul chiarimento avvenuto in Brasile con il compagno di squadra Lewis Hamilton e con il Team Principal Fred Vasseur, escludendo strascichi all’interno del box: “Dopo pochi minuti la tensione era già sparita. Possiamo avere opinioni diverse e succederà ancora, ma è bastato parlarne per chiarire tutto. Alla fine siamo rimasti a chiacchierare per un’ora perché stavamo bene insieme e abbiamo affrontato molti altri temi, cercando di capire come collaborare al meglio per aiutare la squadra a progredire“.

Mancano tre gare alla fine del campionato e la lotta per il secondo posto in classifica, con il duello interno con Hamilton sullo sfondo, non toglie il sonno a Leclerc: “Non è qualcosa di cui siamo ossessionati, a dire il vero. Certo, arrivare secondi è sempre meglio che terzi e mentirei se dicessi che non mi interessa affatto, ma non è il mio unico pensiero. Il mio obiettivo principale ora è provare a vincere delle gare prima della fine dell’anno: il secondo posto nel Mondiale Piloti o nei Costruttori sarebbe solo una naturale conseguenza“.

Il ferrarista ha poi aggiunto: “Il secondo posto tra i Costruttori resta comunque importante e dobbiamo continuare a lavorare uniti“. E ha chiuso guardando oltre il traguardo di Abu Dhabi: “Voglio chiudere la stagione in crescendo per mantenere slancio e motivazione in vista della lunga pausa invernale: sarebbe il modo migliore per ricompensare il lavoro di tutti“.