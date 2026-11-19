Manca solamente l’ufficialità, che arriverà nel corso della prima sessione di prove libere tramite il documento ufficiale della FIA, ma con ogni probabilità Kimi Antonelli sconterà una penalizzazione di cinque posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio di Las Vegas 2026, terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno in programma questo weekend nella città del Nevada.

Sky Sport e altre fonti hanno riportato infatti la scelta da parte di Mercedes di montare sulla W17 del bolognese una nuova power unit, testando così per la prima volta in pista il turbocompressore aggiornato (tramite il sistema ADUO) e sfruttando il sesto motore a combustione interna della stagione (è questa la componente che costerà la penalità al campione del mondo).

Il team di Toto Wolff non introdurrà invece il turbo ADUO sull’altra Freccia d’Argento per evitare di far perdere posizioni in griglia causa penalità a George Russell, impegnato nella lotta per il secondo posto nel campionato piloti. Mercedes fornirà il nuovo turbo aggiornato anche alla McLaren, che introdurrà questo elemento su entrambe le MCL40 a Las Vegas.

Nessun problema per il campione del mondo uscente Lando Norris, che potrà andare regolarmente a caccia della pole position, mentre Oscar Piastri verrà retrocesso di dieci posizioni rispetto al risultato della qualifica per aver utilizzato il quinto ICE (motore a combustione interna) dell’anno sui quattro consentiti.