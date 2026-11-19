Andrea Kimi Antonelli dà il via con un sorriso serafico al suo fine settimana del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Nella città capitale del gioco d’azzardo il pilota della Mercedes avrà ben poco da rischiare, dato che il titolo iridato lo ha già ampiamente conquistato e, di conseguenza, si potrà concentrare solamente su due cose: divertirsi alla guida e dare una mano a George Russell per conquistare la seconda posizione nella classifica generale, anche se al momento il grande favorito è e rimane Max Verstappen.

Il pilota bolognese, nell’incontro con i media che si è svolto nel cuore della notte italiana (viste le 9 ore di differenza) ha iniziato dalla soddisfazione personale e per tutto il team del doppio titolo festeggiato: “Davvero è stato fantastico vedere di nuovo tutti in fabbrica e festeggiare con loro questo momento così speciale. Meritano tutto e hanno disputato un anno incredibile. Ora continueremo a spingere, perché vogliamo mantenere questo slancio anche nel 2027 ma, prima di tutto, proveremo a concludere in bellezza questa stagione incredibile”.

Nel weekend sul tracciato del Nevada, il team di Brackley avrà i nuovi motori con l’ADUO: “Sinceramente non ci aspettiamo un guadagno di prestazioni significativo, miglioreremo solo alcune delle caratteristiche con cui abbiamo avuto difficoltà. Proveremo soprattutto per migliorare la sensazione durante la guida che è un aspetto decisamente fondamentale. Come detto ci sarà un leggero guadagno di prestazioni ma stiamo parlando di meno di un decimo”.

Kimi Antonelli farà gioco di squadra a Las Vegas per aiutare il vicino di box o punterà ancora alla vittoria? “Da parte mia, prima di tutto, proverò a dare il massimo ed a vincere ancora, ma ovviamente se ci sarà l’occasione in cui dovrò eventualmente aiutare Russell, lo farò di sicuro, sarò un giocatore di squadra. Come detto, però, il focus principale ora è provare a vincere il più possibile, cercando di puntare alle gare rimanenti, concludere in alto e portare tutto lo slancio nel 2027″.

Ultima battuta sulla sua settimana di festeggiamenti in Italia: “È stata una settimana folle per me ma molto bella. Sono davvero grato perché ovviamente siamo tornati in fabbrica, abbiamo rivisto il team ed è stato bello rivedere tutta la gente dopo un successo del genere. Dopodiché sono andato a San Siro per la partita della Nazionale, quindi a Roma trovare il Presidente della Repubblica, poi ho ricevuto anche un premio a San Marino che è a sua volta è stato davvero speciale”.