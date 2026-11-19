Lewis Hamilton arriva a Las Vegas con la voglia di chiudere in bellezza e con un nemico dichiarato: il freddo del Nevada. Alla vigilia del Gran Premio, 21° appuntamento del Mondiale 2026 di F1, il sette volte campione del mondo ha incontrato la stampa nell’hospitality della Ferrari, reduce dall’ultima intensa tripletta di gare e pronto al rush finale.

Il tono è carico fin dalle prime parole: “Sono carico e non vedo l’ora di affrontare questo finale: è pazzesco pensare a quanto sia stato lungo quest’anno, ma vogliamo provare a chiudere nel migliore dei modi“. Poi lo sguardo si sposta subito sul termometro: “Qui fa molto freddo e immagino sarà uno dei temi principali del fine settimana. A livello fisico per noi piloti è molto più semplice correre al freddo rispetto alle gare calde, ma far funzionare gli pneumatici richiede un enorme lavoro di squadra. Le pressioni e la preparazione nel giro di uscita saranno cruciali: su una pista con così poco carico aerodinamico e grip, portare le gomme nella giusta finestra è la sfida più grande. L’anno scorso la situazione era simile, ma quest’anno potrebbe essere ancora più difficile“.

Sul fronte interno, il britannico garantisce la piena sintonia con Charles Leclerc e mette l’interesse della Rossa davanti a tutto: “Quando abbassiamo la visiera è tutto molto chiaro. Ci capiamo, conosciamo i rispettivi limiti e sappiamo che l’obiettivo finale è ottenere il miglior risultato per il team. La comunicazione interna quest’anno è migliorata molto e continuiamo a lavorare per ottimizzare ogni processo: siamo molto uniti e stiamo andando tutti nella giusta direzione“.

Quanto al secondo posto nella classifica Piloti, Hamilton non si nasconde, ma indica con chiarezza la priorità: “Sarebbe bello, certo, ma quando corri vuoi finire primo. Il focus principale è consolidare il secondo posto nel Campionato Costruttori per la squadra: significa tantissimo per tutti in fabbrica e specialmente per me. Se faremo bene in queste ultime tre gare, magari riusciremo anche a risalire dal quarto posto fino alla top tre Piloti“.

C’è spazio anche per l’emozione. Lungo il circuito di Las Vegas campeggia una tribuna dedicata a lui, e il pilota inglese ammette di faticare a crederci: “Non avrei mai pensato, nemmeno in un milione di anni, di avere una tribuna tutta mia, né immaginavo di ricevere un supporto così incredibile per tutti questi anni. Questo è un mondo che a volte può essere piuttosto isolante e solitario: vedere i tifosi qui con la loro energia fa tutta la differenza del mondo“.

In mattinata Hamilton ha incontrato un gruppo di bambini e ragazzi nell’ambito di un’iniziativa della F1 per la comunità locale, un tema a lui molto caro e centrale anche per la sua fondazione: “Si tratta di offrire un’opportunità di contatto con questo mondo, aprire delle porte e alimentare i sogni di questi ragazzi, che magari un giorno diventeranno ingegneri o lavoreranno nel paddock. È bello vedere sempre più circuiti promuovere queste iniziative: stiamo andando nella direzione giusta, anche se c’è ancora molto da fare“.