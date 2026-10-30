Sport in tv oggi (venerdì 30 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 30 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. Inizia l’intenso fine settimana dedicato ai motori: prove libere del GP del Messico per la F1 e prove libere del GP di Malesia per la MotoGP. Proseguono gli Europei di curling, dove l’Italia scenderà sul ghiaccio di Ostrava per disputare tre incontri. Spazio anche al World Tour di short track e al Grand Prix di pattinaggio artistico, ma anche ai quarti di finale dei tornei di tennis della settimana.

Proseguono i Mondiali di lotta e i Mondiali di sollevamento pesi. Da seguire il Trofeo Nico Sapio di nuoto, una ricca serata di Eurolega di basket con Milano e Virtus Bologna, il Grand Slam di judo e la consueta abbuffata calcistica tra Serie C e campionati esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 30 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 30 ottobre

01.15 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Green Bay Packers-Carolina Panthers (diretta streaming su DAZN

02.00 MOTO3 – GP Malesia, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.30 TENNIS – WTA 500 Tokyo, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta tv su Super Tennis, in alternanza con il WTA 250 Guangzhou; diretta tv su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+). Errani/Paolini-Muhammad/Zhang (secondo match dalle ore 04.00 e non prima delle ore 05.30)

02.50 MOTO2 – GP Malesia, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.45 MOTOGP – GP Malesia, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

06.00 JUDO – Grand Slam ad Abu Dhabi, turni preliminari (diretta streaming su Judo Tv)

06.00 TENNIS – WTA 250 Guangzhou, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 13.30, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta tv su Super Tennis, in alternanza con il WTA 500 Tokyo; diretta tv su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+)

06.15 MOTO3 – GP Malesia, prove (pre-qualifiche) (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

06.30 LOTTA – Mondiali, qualificazioni lotta libera: 61 kg, 70 kg, 86 kg, 125 kg; ripescaggi lotta libera 65 kg e 97 kg, lotta femminile 55 kg e 59 kg (diretta streaming su UWW+)

07.05 MOTO2 – GP Malesia, prove (pre-qualifiche) (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.00 MOTOGP – GP Malesia, prove (pre-qualifiche) (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.30 CURLING (Europei, fase a gironi maschile) – Italia-Paesi Bassi (diretta streaming su The Curling Channel)

09.30 CURLING (Europei, fase a gironi femminile) – Italia-Lettonia (diretta streaming su The Curling Channel)

09.30 CURLING (Europei, fase a gironi femminile) – Cechia-Germania (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, The Curling Channel)

09.30 CURLING (Europei, fase a gironi maschile) – Due partite: Scozia-Austria, Belgio-Germania (diretta streaming su The Curling Channel)

09.30 SOLLEVAMENTO PESI – Mondiali, 57 kg femminile (diretta streaming su Weightlifting House Tv)

12.00 SOLLEVAMENTO PESI – Mondiali, 70 kg maschile (diretta streaming su Weightlifting House Tv)

12.00 PADEL – Kuwait Major, semifinali (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 LOTTA – Mondiali, semifinali lotta libera: 61 kg, 70 kg, 86 kg, 125 kg (diretta streaming su UWW+)

13.30 TENNIS – ATP 500 Vienna, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 19.30, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta tv su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Berrettini-de Minaur (quarto match dalle ore 13.30 e non prima delle ore 20.00)

14.00 TENNIS – ATP 500 Basilea, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 19.30, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta tv su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

14.00 LOTTA – Mondiali, finali: lotta libera 65 kg e 97 kg, lotta femminile 55 kg e 59 kg (diretta streaming su UWW+)

14.00 CURLING (Europei, fase a gironi maschile) – Cechia-Svezia (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, The Curling Channel)

14.00 CURLING (Europei, fase a gironi maschile) – Due partite: Spagna-Norvegia, Polonia-Svizzera (diretta streaming su The Curling Channel)

14.00 CURLING (Europei, fase a gironi femminile) – Due partite: Scozia-Lituania, Turchia-Svezia (diretta streaming su The Curling Channel)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Mexico Championship, secondo giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

15.00 JUDO – Grand Slam ad Abu Dhabi, Final Block (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 NUOTO – Trofeo Nico Sapio, prima giornata (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.00 BASKET (Eurolega) – Dubai-Hapoel Tel Aviv (diretta streaming su Euro League Tv)

18.30 BASKET (Eurolega) – Anadolu Efes Istanbul-Panathinaikos (diretta streaming su Euro League Tv)

18.30 CURLING (Europei, fase a gironi maschile) – Belgio-Paesi Bassi (diretta streaming su The Curling Channel)

18.30 CURLING (Europei, fase a gironi femminile) – Italia-Germania (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, The Curling Channel)

18.30 CURLING (Europei, fase a gironi femminile) – Tre partite: Norvegia-Cechia, Danimarca-Estonia, Lettonia-Svizzera (diretta streaming su The Curling Channel)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Due partite: Le Havre-PSG, Nizza-Rennes (diretta streaming su Ligue1+)

19.00 CALCIO (Saudi League araba) – Al Shabab-Al Ahli (diretta streaming su Como Tv)

19.00 BASKET (Eurolega) – Zalgiris Kaunas-Partizan Belgrado (diretta streaming su Euro League Tv)

19.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Came Treviso-GTS Global Work Caputo (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

19.15 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Fehervar AV19-Bolzano (diretta streaming su DAZN)

19.30 F1 – GP Messico, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 SHORT TRACK – World Tour a Montreal, prima giornata (diretta streaming sul canale di ISU)

20.00 BASKET (Eurolega) – Lione Villeurbanne-Baskonia (diretta streaming su Euro League Tv)

20.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Defender Giovinazzo-Vinumitaly Petrarca (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

20.15 BASKET (Eurolega) – Olympiacos-Olimpia Milano (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Elversberg-Mainz (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Championship scozzese) – Stenhousemuir-Livingston (diretta streaming su Como Tv)

20.30 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Reggiana-Sambenedettese (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 BASKET (Eurolega) – Barcellona-Valencia (diretta streaming su Euro League Tv)

20.30 BASKET (Eurolega) – Virtus Bologna-Besiktas (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Covei Meta Catania-Feldi Eboli (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Due partite: Roma 1927-Napoli Futsal, Sporting Sala Consilina-GG Team Wear Benevento (diretta streaming su Futsal Tv)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Sandro Abate-Fortitudo Pomezia (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

20.45 CALCIO (Jupiler League belga) – Waregem-Club Brugge (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Espanyol (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Championship inglese) – Sheffield United-Wresham (diretta streaming su Como Tv)

21.00 BASKET (Serie A2) – Cento-Cividale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lilla-Lens (diretta streaming su Ligue1+)

21.15 CALCIO (Liga portoghese) – Casa Pia-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)

23.00 F1 – GP Messico, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Sabato 31 ottobre

01.40 MOTO3 – GP Malesia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Short program maschile a Kelowma (diretta streaming su HBO Max, DAZN)

02.25 MOTO2 – GP Malesia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.10 MOTOGP – GP Malesia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.50 MOTOGP – GP Malesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.15 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Short program coppie a Kelowma (diretta streaming su HBO Max, DAZN)

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI DALLE 5.30

LA DIRETTA LIVE DELLE PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 8.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-OLANDA DI CURLING DALLE 9.30

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-LETTONIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.30

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 19.30 E 23.00

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DE MINAUR (NON PRIMA DELLE 20.00)

LA DIRETTA LIVE DI OLYMPIACOS-OLIMPIA MILANO DI BASKET DALLE 20.15

LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-BESIKTAS DALLE 20.30