LIVE Berrettini-De Minaur, ATP Vienna 2026 in DIRETTA: l’azzurro si gioca l’accesso in semifinale

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini ed Alex De Minaur, partita valevole per i quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna 2026. All’Erste Bank Open di Vienna (Austria) l’azzurro va a caccia della semifinale per interrompere un digiuno che dura da oltre 2 anni.

Berrettini, ex numero 6 del ranking ATP e finalista a Wimbledon, non raggiunge una semifinale nel circuito ATP da luglio 2024, quando sulla terra rossa di Kitzbuhel vinse il titolo. Da allora il romano ha raggiunto per otto volte i quarti di finale nel circuito ATP ed una volta in quello challenger venendo sempre sconfitto. L’ultimo quarto raggiunto è stato quello del Roland Garros, quando si ritirò nel corso della sfida con Matteo Arnaldi.

Berrettini ha iniziato questo torneo da numero 48 del mondo. Al primo turno del torneo di Vienna, il tennista italiano ha sconfitto Thomas Martin Etcheverry per 6-3, 6-4 in un’ora e venticinque minuti di gioco, riscattando la brutta sconfitta all’esordio a Lione subita da Kyrian Jacquet. Nel secondo turno del torneo austriaco, Berrettini ha beneficiato del ritiro di Flavio Cobolli sul punteggio di 5-2 in suo favore.

L’avversario per un posto in semifinale è Alex De Minaur. L’australiano, numero 10 del mondo e quinta forza del seeding, è in piena lotta per un posto alle Nitto ATP Finals di Torino. Il giocatore aussie ha iniziato il torneo di Vienna rimontando Thomas Machac per 1-6, 6-4, 6-3 per poi battere Learner Tien 6-4, 6-2.

Tra i due giocatori ci sono sei precedenti, con tre vittorie a testa. De Minaur ha vinto l’ultima sfida disputata lo scorso anno proprio a Vienna per 6-1, 7-6. L’incontro odierno è l’ultimo in programma sul campo centrale dopo Mannarino-Medvedev, prevista per le 13.30, Paul-Alcaraz e Zverev-Fery, ma non inizierà prima delle 20.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-De Minaur con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!