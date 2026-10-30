LIVE Italia-Olanda, Europei curling 2026 in DIRETTA: si può solo vincere per rimanere in corsa

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LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-LETTONIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.30

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, quarto incontro degli azzurri ai Campionati Europei 2026 di curling maschile in programma a Ostrava in Cechia. La strada verso le semifinali passa dallo scontro diretto con l’Olanda, questa mattina, l’Italia tornerà sul ghiaccio della RT Torax Arena di Ostrava per disputare la quarta partita degli Europei maschili di curling 2026. Dopo la falsa partenza contro la Germania, il quartetto guidato da Stefano Spiller ha cambiato passo, superando prima l’Austria per 9-5 e poi il Belgio per 10-7. Due successi consecutivi che hanno rilanciato gli azzurri, ora attesi dal confronto che può indirizzare in maniera decisiva la corsa alla fase a eliminazione diretta.

Italia e Olanda condividono il secondo posto del gruppo A con due vittorie e una sconfitta, alle spalle della Scozia, ancora imbattuta dopo tre incontri. La squadra olandese ha perso all’esordio proprio contro gli scozzesi per 8-4, prima di reagire battendo la Germania per 6-3 e l’Austria per 5-3. Il confronto assume quindi le caratteristiche di uno spareggio anticipato: un’affermazione permetterebbe alla formazione tricolore di presentarsi all’ultima sfida contro la Scozia da una posizione particolarmente favorevole, mentre una sconfitta obbligherebbe a cercare un’impresa e ad attendere gli altri risultati. Il nuovo formato della rassegna continentale rende ogni incontro ancora più pesante. Le dodici Nazionali sono state suddivise in due gironi da sei, con soltanto le prime due ammesse alle semifinali incrociate, mentre le partite si disputano sulla distanza ridotta degli otto end. Non c’è dunque molto tempo per correggere gli errori o recuperare una mano negativa. L’Italia lo ha già sperimentato contro la Germania, quando i quattro punti concessi nel settimo end hanno trasformato una partita equilibrata nella prima battuta d’arresto del torneo.

La reazione del nuovo Team Spiller è stata comunque significativa. Contro l’Austria gli azzurri hanno preso il controllo nella seconda metà dell’incontro, costruendo una mano da tre punti nel quinto end e chiudendo la contesa con un’altra tripla marcatura nel settimo. Ancora più spettacolare quanto accaduto con il Belgio: sotto 3-2 dopo tre frazioni, l’Italia ha realizzato un pesantissimo big five nel quarto end, passando sul 7-3 e ponendo le basi per il secondo successo consecutivo. La produzione offensiva è cresciuta, ma contro i Paesi Bassi servirà accompagnarla con maggiore continuità nella fase di contenimento.

La formazione olandese dispone infatti di un sistema di gioco ordinato e poco incline a concedere occasioni gratuite. Lo skip Wouter Gösgens guida il quartetto completato dal third Laurens Hoekman, dal second Simon Spits e dal lead Hessel Janssens, con Jaap van Dorp nel ruolo di alternate. I Paesi Bassi hanno già mostrato di saper abbassare il punteggio e costringere gli avversari a giocare end molto tattici. Le vittorie contro Germania e Austria sono arrivate soprattutto grazie alla precisione delle bocciate e alla capacità di proteggere il centro della casa, caratteristiche che potrebbero mettere alla prova un’Italia finora più brillante quando ha potuto costruire situazioni aperte.

Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Cesare Spiller dovranno quindi essere pazienti, senza cercare forzature premature. Il contributo di Mosaner sarà fondamentale per preparare gli ultimi tiri e leggere correttamente le traiettorie, mentre lo skip azzurro dovrà mantenere lucidità nelle fasi decisive, soprattutto quando la casa sarà affollata. Sarà importante anche sfruttare meglio il martello: contro una squadra capace di difendere vantaggi minimi, trasformare una mano favorevole in due o tre punti può cambiare completamente lo sviluppo della partita. Il confronto metterà di fronte due formazioni con caratteristiche differenti. L’Italia ha evidenziato un potenziale offensivo superiore, ma anche oscillazioni che hanno prodotto end molto favorevoli e altri particolarmente complicati; L’Olanda ha costruito il proprio percorso attraverso controllo, precisione e una gestione più lineare. Gli azzurri dovranno evitare di lasciare l’iniziativa a Gösgens e compagni, provando a imporre pressione fin dalle prime stone senza perdere equilibrio. La capacità di limitare i danni nei momenti difficili sarà importante quanto quella di sfruttare le occasioni per allungare.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, quarto incontro degli azzurri ai Campionati Europei 2026 di curling maschile in programma a Ostrava in Cechia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 9.30. Buon divertimento a tutti.