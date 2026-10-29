LIVE MotoGP, GP Malesia 2026 in DIRETTA: Marquez per il KO, prove nella notte

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno del week end del GP della Malesia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Sepang andrà in scena un day-1 particolarmente intenso, in cui i piloti e i team saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile la quadra.

Un fine-settimana che si presenta in maniera un po’ particolare, dopo quanto è accaduto in Austrialia. A Phillip Island, infatti, le condizioni meteorologiche non hanno permesso lo svolgimento del GP e, di conseguenza, la classifica è stata aggiornata esclusivamente sulla base della Sprint Race del sabato.

La Sprint ha nuovamente sorriso a Marc Marquez (Ducati), che con questa affermazione si è preso la vetta della classifica generale, scavalcando Jorge Martin (Aprilia). Quest’ultimo è stato protagonista di una brutta caduta, che gli ha procurato una frattura al braccio. Per questo, sulle sue condizioni a Sepang c’è un grande punto di domanda.

Martin girerà nel corso della FP1, testando la sua forma, dopo aver superato il controllo dei medici alla vigilia dell’appuntamento malese. Tuttavia, il centauro della squadra di Noale sarà sottoposto a ulteriori verifiche dopo le libere 1 per capire se avrà la possibilità di proseguire o meno.

Marquez, da questo punto di vista, è alla finestra e si concentrerà sul suo box per massimizzare le proprie prestazioni. In tutto questo, Aprilia confida anche nell’altro suo alfiere, Marco Bezzecchi. Il romagnolo, distante 50 punti dal vertice, è ancora in ballo per l’iride, ma l’obiettivo è assai complicato. Non potrà fare altro che spingere fin dall’inizio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo giorno del week end del GP della Malesia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 03:45 italiane con le prove libere 1, mentre le pre-qualifiche inizieranno alle 08:00 nostrane. Buon divertimento!