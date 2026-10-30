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LIVE Virtus Bologna-Besiktas Istanbul, Eurolega basket in DIRETTA: serve un immediato riscatto

Pubblicato

2 ore fa

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Wendell Moore
Wendell Moore / Ciamillo

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Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di nona giornata di Eurolega 2026-2027 che mette di fronte Virtus Bologna e Besiktas. Le V nere, dopo le ultime sconfitte, sono scese in dodicesima posizione con un record di 4-4, con i turchi sul 3-5.

Le V nere entrano nel match dopo la prima, vera dura sconfitta casalinga nel cammino continentale contro lo Zalgiris Kaunas, un 74-91 che è finito anche in polemica visto il timeout e controtimeout chiamato prima da Kastritis e poi dal coach spagnolo delle V nere. Che, in ogni caso, cercano segnali di riscatto in Piazza Azzarita.

V nere che arrivano senza Tommaso Baldasso, che ha una contusione e ha saltato l’ottavo turno, ma i problemi del Besiktas sono tanti. Non c’è DaQuan Jeffries, out fino a novembre, e non c’è nemmeno Mady Sissoko che ha iniziato ad allenarsi di nuovo da poco: incerte le situazioni di Furkan Korkmas, Lonnie Walker e Devon Dotson.

Così il prepartita di coach Alex Mumbru: “Partita dura contro il Besiktas che come noi arriva da una sconfitta e sicuramente vorranno provare a cambiare subito l’inerzia. A maggior ragione per questo motivo la partita di domani sarà difficile: contro lo Zalgiris non abbiamo giocato come volevamo. Domani abbiamo un altra possibilità di farlo, per giocare una partita di livello“.

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La palla a due tra Virtus Bologna e Besiktas verrà alzata alle ore 20:30. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!

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