LIVE F1, GP Messico 2026 in DIRETTA: Antonelli inizia il conto alla rovescia. In serata le prove libere

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Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno del week end del GP di Città del Messico. Sul circuito centroamericano, inizierà un fine-settimana che potrebbe avere dei connotati storici per l’automobilismo italiano: Kimi Antonelli, alle prese nei giorni scorsi con una influenza, ha concrete opportunità di laurearsi campione del mondo.

Con una classifica che lo vede saldamente al comando e reduce dal trionfo di Austin, in Texas, Kimi ha 123 punti di margine sul compagno di squadra in Mercedes, George Russell, e 124 sul ferrarista Lewis Hamilton. Per questo motivo, se il bolognese dovesse arrivare tra i primi nove classificati del GP, anche in caso di vittoria di Russell, sarebbe comunque campione del mondo. Nell’eventualità di un ritiro, il pilota nostrano potrà esultare purché uno tra Russell ed Hamilton non vincano.

Si comprende, quindi, la situazione con cui si presenta Antonelli all’appuntamento messicano. Un week end particolare anche per le condizioni che team e piloti dovranno affrontare. Il circuito, infatti, è quello più in alto del calendario iridato. Con i suoi 2.285 metri sopra il livello del mare, la pista centroamericana richiederà un assetto diverso dal consueto. L’aria così rarefatta riduce drasticamente la resistenza aerodinamica (permettendo velocità di punta vicine ai 350 km/h), ma mette in crisi il raffreddamento delle monoposto e riduce il carico verticale nelle curve.

Servirà, quindi, una messa a punto particolare per trovare il modo di far funzionare le vetture. Ferrari vuol essere protagonista. In Texas, un grande Charles Leclerc ha portato la Rossa in piazza d’onore, mettendo in mostra un gran passo gara. Vedremo se in Messico questa crescita si confermerà. L’ultimo pacchetto di aggiornamenti ha dato buone indicazioni e anche Hamilton si augura di sfruttarlo a dovere.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo giorno del week end del GP di Città del Messico: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti su quanto accadrà sul tracciato dell’Autódromo Hermanos Rodríguez. Si comincia con la FP1 alle 19:30 nostrane, mentre la seconda sessione di prove libere è prevista a partire dalle 23:00 italiane. Buon divertimento!