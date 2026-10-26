F1, GP Messico 2026: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Non c’è tempo per respirare i motori torneranno presto a rombare. Messa in archivio la tappa di Austin, in Texas, il Circus della F1 si trasferisce a Città del Messico per la disputa del 19° round del Mondiale 2026. Sulla pista dell’Autódromo Hermanos Rodríguez lo spettacolo non mancherà e ci sarà una variabile in particolare da considerare: l’altitudine.

Il circuito messicano, infatti, è quello più in alto del calendario iridato. Con i suoi 2.285 metri sopra il livello del mare, la pista centroamericana richiederà un assetto diverso dal consueto. L’aria così rarefatta riduce drasticamente la resistenza aerodinamica (permettendo velocità di punta vicine ai 350 km/h), ma mette in crisi il raffreddamento delle monoposto e riduce il carico verticale nelle curve.

Uno dei tratti più caratteristici del tracciato è il Foro Sol. La La vecchia e pericolosa curva finale Peraltada è stata modificata. Oggi le auto passano a bassa velocità all’interno di un vero e proprio ex stadio di baseball, circondate da tribune imponenti che ospitano decine di migliaia di tifosi scatenati. Il circuito misura 4,304 km e prevede 17 curve da ripetere per 71 giri complessivi. Comprende inoltre uno dei rettilinei iniziali più lunghi del mondiale (circa 1,2 km).

Il pilota di maggior successo nella storia moderna del circuito messicano è Max Verstappen. Negli ultimissimi anni, tuttavia, abbiamo assistito a una forte varietà di vincitori: nel 2024 vinse Carlos Sainz su Ferrari, mentre l’anno scorso fu Lando Norris a trionfare con la McLaren, in un week end dominato dal britannico, che partì dalla pole-position.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Città del Messico 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP MESSICO F1 2026

Venerdì 30 ottobre (orari italiani)

Ore 19:30-20:30, Prove libere 1

Ore 23:00-24:00, Prove libere 2

Sabato 31 ottobre (orari italiani)

Ore 18:30-19:30, Prove libere 3

Ore 22:00-23:00, Qualifiche

Domenica 1 novembre (orari italiani)

Ore 21:00, Gara (71 giri)

PROGRAMMA GP MESSICO F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.