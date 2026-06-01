Tennis
Tennis, Serena Williams torna in campo! Giocherà in doppio al Queen’s a 44 anni
Serena Williams tornerà a giocare sul circuito maggiore a 44 anni ed 8 mesi: l’annuncio arriva direttamente dalla WTA, che rende nota la wild card assegnata alla statunitense per il torneo di doppio del WTA 500 del Queen’s Club di Londra.
La compagna della statunitense all’HSBC Championships verrà annunciata in un secondo momento: Serena Williams si era ritirata a quasi 41 anni agli US Open 2022 e tornerà a calcare i campi da gioco dopo quasi quattro anni.
In singolare la statunitense è stata al numero 1 del mondo per 319 settimane, vincendo 73 titoli, di cui 23 del Grand Slam, che diventano 39 considerando anche il doppio, realizzando il Career Golden Slam sia in singolare che in doppio.
Serena Williams, madre di Olympia, nata nel 2017, ed Adira, classe 2023, è una delle nove tenniste ex numero 1 del mondo tornate a giocare dopo la maternità, assieme a Margaret Court, Evonne Goolagong Cawley, Lindsay Davenport, Kim Clijsters, Victoria Azarenka, Caroline Wozniacki, Angelique Kerber e Naomi Osaka.