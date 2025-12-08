Tennis, Mouratoglou sul rientro di Serena Williams: “Per lei nulla è impossibile, ma tornerà solo per competere al massimo”

La decisione di Serena Williams di iscriversi nuovamente alla lista per l’antidoping ha sicuramente scatenato il mondo del tennis femminile, anche se l’ex numero uno del mondo ha voluto spegnere immediatamente le voci di un possibile ritorno. Proprio su questo clamoroso possibile rientro ha parlato anche il suo vecchio allenatore Patrick Mouratoglou, che ad Express Sport non ha completamente smentito la sua ex giocatrice: “Mantiene l’opzione aperta, ma non tornerà a meno che non sia sicura di poter competere al suo meglio”.

Ancora l’allenatore francese sul rientro di Serena: “Forse le è passato per la testa perché è in ottima forma, come tutti hanno potuto vedere. Sembra che sia tornata ad essere un’atleta d’élite dopo essere diventata madre. È possibile che le sia passato per la testa e che forse si sia presentata questa opportunità. Ma per cogliere un’opportunità e sfruttarla, credo che ci sia ancora molta strada da fare, quindi immagino che lo sapremo tra qualche mese se succederà”.

Mouratoglou ha ovviamente parole di grande ammirazione verso la tennista americana: “Credo che quando Serena desidera qualcosa e si dedica completamente, poche cose sono impossibili. Immagino che, se sta pensando al suo ritorno, lo farà solo se crede di poter competere con le migliori, altrimenti non lo farà. Non è questo il suo modo di pensare. Non lo è mai stato. È impressionante, Serena e Venus sono atlete incredibili, credo che siano al di sopra della maggior parte delle giocatrici, quindi per loro è più possibile che per molte altre”.

Su cosa hanno di speciale le sorelle Williams: “Hanno una mentalità competitiva incredibile che le ha rese ciò che sono oggi, delle pluricampionesse Slam. Serena addirittura è in una categoria a sé stante, ma entrambe hanno la competitività, la capacità di vincere le partite e, nonostante l’età, sono ancora in ottima forma perché, primo, continuano ad allenarsi e, secondo, sono atlete incredibili”.