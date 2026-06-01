Flavio Cobolli alle porte della top10! Quante posizioni guadagna al Roland Garros e dove può arrivare se vincesse ancora

Flavio Cobolli continua la sua straordinaria avventura a Parigi. L’azzurro ha superato l’americano Zachary Svajda, numero 85 del mondo, con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7 (3), 7-6 (5) dopo 3 ore e 19 minuti di gioco. Un match che avrebbe potuto complicarsi per il tennista romano, soprattutto alla luce di quanto accaduto nel quarto set.

Cobolli, infatti, si era costruito una situazione estremamente favorevole, portandosi avanti di un doppio break fino al 5-1. La tensione, però, ha inciso negativamente sul suo rendimento e il romano ha finito per dilapidare il vantaggio accumulato. Nel tie-break decisivo, tuttavia, è riuscito a ritrovare lucidità e qualità, chiudendo l’incontro in quattro set.

Un successo che produce inevitabili riflessi anche sulla classifica mondiale. Il classe 2002 è ormai a un passo dall’ingresso nella top-10 del ranking ATP. Grazie alla qualificazione ai quarti di finale del Roland Garros, Cobolli occupa infatti la posizione di numero 11 nella classifica virtuale. Un eventuale approdo in semifinale gli consentirebbe di salire a quota 3.040 punti, traguardo che gli garantirebbe l’ingresso tra i primi dieci del mondo, attestandosi virtualmente al numero 10.

Si tratterebbe di un risultato straordinario per un giocatore che, stagione dopo stagione, sta ampliando il proprio bagaglio tecnico e competitivo. L’esperienza sulla terra rossa parigina, sotto questo profilo, si sta rivelando un passaggio fondamentale nel percorso di crescita dell’azzurro, già capace di raccogliere soddisfazioni di grande prestigio.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ranking dopo il passaggio ai quarti di finale: 2640 punti, 11° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 3040 punti, 10° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 3540 punti, 10° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 4240 punti, 5° posto virtuale.