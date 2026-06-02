Dove vedere in tv Berrettini-Arnaldi, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Mercoledì 3 giugno sarà un giorno storico per il tennis italiano. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, infatti, si affronteranno nei quarti di finale del Roland Garros 2026. Un inedito per il movimento azzurro, che sta a certificare la profondità del gruppo tricolore, in uno Slam in cui i due tennisti migliori del Bel Paese, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, non sono stati tra i protagonisti per motivazioni diverse.

Il discorso si apre, quindi, a giocatori impronosticabili alla vigilia, in grado di gettare il cuore oltre l’ostacolo e di spuntarla in match molto lunghi e impegnativi dal punto di vista fisico e mentale. Berrettini, anche grazie alla sua esperienza, ha potuto festeggiare il ritorno nei quarti di finale a Parigi a distanza di cinque anni, mentre per Arnaldi si tratta di un traguardo mai raggiunto.

Il ligure, in particolare, è riuscito a cambiare una partita che sembrava ormai segnata contro l’americano Frances Tiafoe negli ottavi. Sotto 4-1 (doppio break) e 40-15 nel quarto parziale (2-1 nel computo dei set per lo statunitense), Matteo ha trovato la forza per cambiare lo spartito e prevalere al quinto e decisivo set sullo score di 6-4.

Il match tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, valido per i quarti di finale del Roland Garros non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del derby azzurro.

BERRETTINI-ARNALDI ROLAND GARROS 2026

Mercoledì 3 giugno

Court Philippe-CHATRIER – Inizio ore 11:00

1. Anna Kalinskaya [22] vs Maja Chwalinska (POL)

A seguire

2. Ayna Sabalenka [1] vs Diana Shnaider [25]

A seguire

3. Felix Auger-Aliassime (CAN) [4] vs Flavio Cobolli (ITA) [10]

A seguire e non prima delle 20:15

4. Matteo Berrettini (ITA) vs Matteo Arnaldi (ITA)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

Diretta live testuale: OA Sport.