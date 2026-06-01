Canoa slalom, Ferrazzi impreziosisce la positiva tappa di Tacen per i colori azzurri

Si chiude con il fiore all’occhiello della vittoria di Xabier Ferrazzi la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom, andata in scena a Tacen, in Slovenia: per l’Italia buone indicazioni in generale dal kayak, meno bene la canadese ed il kayak cross.

Nel K1, infatti, oltre alla vittoria di Xabier Ferrazzi, va in finale anche Giovanni De Gennaro, che chiude al sesto posto, privato del podio da un tocco di palina. Bene anche Stefanie Horn tra le donne, che a sua volta centra la finale, chiudendo sempre al sesto posto.

Nel C1, invece, Raffaello Ivaldi dopo aver chiuso al primo posto le qualificazioni, incappa subito in un salto di porta in finale, mentre nel settore femminile Elena Borghi manca di poco l’approdo all’ultimo atto. Con questo nuovo sistema di batterie secche con 12 posti in finale non si può davvero mai sbagliare.

Nel kayak cross, invece, c’è ancora tanto da fare, con De Gennaro e Michele Pistoni fuori ai quarti e Ferrazzi e Lucia Pistoni esclusi agli ottavi: a Praga, nel prossimo fine settimana, alcune scelte saranno diverse rispetto a Tacen, e vedremo se i risultati saranno migliori.