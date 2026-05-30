Canoa slalom, Raffaello Ivaldi sfiora la top ten nella canadese a Tacen

Si chiude con un solo finalista e senza sussulti da podio per l’Italia la seconda giornata di gare della prima tappa di Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom, in corso di svolgimento a Tacen, in Slovenia: nella canadese individuale maschile Raffaello Ivaldi chiude 11°. Fuori dall’ultimo atto tutti gli altri azzurri in gara.

Nel C1 maschile finisce subito la finale di Raffaello Ivaldi (Marina Militare): salto della porta numero 3 per l’azzurro, che poi chiude con 54 penalità complessive a causa di due tocchi di palina ed è 11° in 135.24, a 57.39 dallo sloveno Ziga Lin Hocevar, che si impone in 77.85, dominando davanti al ceco Vaclav Chaloupka, alla piazza d’onore a 2.75, ed allo sloveno Luka Bozic, sul gradino più basso del podio, a 3.05. Nelle batterie, dove Ivaldi aveva fatto segnare il miglior tempo, erano stati eliminati Martino Barzon (Aeronautica Militare), e Flavio Micozzi (Marina Militare), rispettivamente 31° e 32°.

Nel C1 femminile arriva l’affermazione della ceca Tereza Kneblova, vittoriosa in 84.27, davanti alla slovena Eva Alina Hocevar, seconda a 0.70, ed all‘elvetica Alena Marx, terza a 1.60. Fuori dalla finale tutte le italiane in gara: nelle batterie sfiora l’ultimo atto Elena Borghi (Carabinieri), quattordicesima, mentre sono più staccate Elena Micozzi (Marina Militare) e Marta Bertoncelli (Carabinieri), rispettivamente 32ma e 35ma.