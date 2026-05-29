Canoa
Canoa slalom, Xabier Ferrazzi trionfa nel K1 in Coppa del Mondo a Tacen!
Si tinge subito d’azzurro la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa slalom: a Tacen, in Slovenia, Xabier Ferrazzi vince la finale del kayak individuale maschile, nella quale Giovanni De Gennaro è sesto, ottenendo il medesimo piazzamento colto da Stefanie Horn nel kayak individuale femminile.
Nel K1 maschile Xabier Ferrazzi (Carabinieri), dopo il quinto posto delle batterie del mattino, in finale trova una discesa rapida e pulita, che gli consegna il primo successo (che è anche il primo podio in assoluto) sul circuito maggiore, affermazione che nella personale bacheca va ad affiancarsi all’argento dei Mondiali U23 di Foix 2025 ed all’oro dei Mondiali Junior di Cracovia 2023.
L’azzurro chiude con il tempo di 72.71, vincendo nettamente davanti al polacco Michal Pasiut, secondo a 2.40, ed al ceco Jakub Krejci, terzo a 2.91. I tre atleti sul podio chiudono tutti con un percorso netto, mentre Giovanni De Gennaro si classifica sesto in 77.18, a 4.47, gravato di 2 penalità a causa di un tocco di palina alla porta in risalita numero 20, che lo priva così del gradino più basso del podio.
Al sito federale fatica a trattenere l’emozione Xabier Ferrazzi, palpabile nelle prime parole rilasciate dopo la vittoria odierna: “Non so se sto sognando. Penso di aver imparato dai miei errori degli anni passati. Oggi è stata una bella gara, spero arrivino altre finali così“.
Nel K1 femminile arriva il successo della slovena Eva Alina Hocevar, che si impone con il crono di 81.61, bruciando di un soffio l’australiana Jessica Fox, battuta a sorpresa con il tempo di 81.74, a soli 0.13 dal gradino più alto del podio, mentre il terzo posto va all’iberica Maialen Chourraut, che fa segnare 83.85, fermandosi a 2.24 dalla vetta. Come per le prime tre, percorso netto anche per Stefanie Horn, la quale però deve accontentarsi della sesta posizione in 85.70, a 4.09 dalla vincitrice.