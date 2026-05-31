Coppa del Mondo Canoa slalom: l’Italia chiude la tappa di Tacen senza brillare nel kayak cross

La terza ed ultima giornata di gare della prima tappa di Coppa del mondo di canoa fluviale, competizione che si è svolta a Tacen in Slovenia, si chiude con le gare dedicate al kayak cross. I rappresentanti azzurri non riescono a conquistare medaglie e si fermano prima delle semifinali.

Nella gara femminile Lucia Pistoni, unica rappresentante italiana in gara, chiude in terza posizione l’ottava ed ultima batteria alle spalle delle francese Angel Hug e della slovacca Ivana Chlebova che accedono così ai quarti di finale.

In campo maschile Xabier Ferrazzi, vincitore della prova di kayak nella giornata di venerdì, taglia il traguardo in terza posizione nella prima batteria e manca l’accesso al turno successivo. Giovanni De Gennaro vince invece la seconda serie di qualificazione davanti al ceco Jan Barta e all’australiano Lucien Delfour ma termina terzo nel primo quarto di finale e manca il pass per la semifinale. Destino analogo per Michele Pistoni che chiude la sua batteria in seconda posizione alle spalle del britannico Joseph Clarke e deve però arrendersi con il terzo posto nel secondo quarto.

La finale della gara femminile premia l’elvetica Alena Marx che precede l’ucraina Viktoriia Us e l’atleta transalpina Angele Hug. La finale maschile si risolve invece con il trionfo del beniamino di casa Ziga Lin Hocevar. Lo sloveno supera il francese Joris Hello e il britannico Joseph Clarke.