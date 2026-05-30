Ferrazzi: “Ho sognato questo momento tante volte. Spero arrivino altre finali così”

Si tinge subito d’azzurro la giornata inaugurale della prima tappa di Coppa del Mondo di canoa fluviale, competizione che si svolgerà a Tacen, in Slovenia, fino a domani. Nel kayak maschile Xabier Ferrazzi è autore di una prova straordinaria e porta a casa un successo più che meritato.

L’azzurro conquista la medaglia d’oro grazie ad una discesa praticamente perfetta chiusa con il tempo di 72.71. L’italiano precede il polacco Michal Pasiut, secondo con il tempo di 75.11, e il ceco Jakub Krejci, terzo in 75.62. Chiude invece al sesto posto Giovanni De Gennaro.

Ferrazzi, figlio di Pierpaolo (medaglia d’oro alle Olimpiadi di Barcellona 92 nella stessa disciplina) aggiunge così un nuovo importante risultato ad una carriera in cui ha conquistato l’argento ai Campionati Mondiali U23 di Foix 2025 e l’oro ai Mondiali Junior di Cracovia nel 2023,

Le parole di gioia pronunciate dall’azzurro al termine della gara: “Non so se sto sognando, ho sognato tante volte questo momento. Penso di aver imparato dagli errori fatti negli anni passati, cercando di maturare ogni giorno di più come atleta. Oggi è stata una bellissima gara, spero arrivino altre finali così“.