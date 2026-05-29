Celeste Polzonetti divampa e spalanca il futuro: super tempo sui 100 hs, staffilata universitaria e pass europeo

Celeste Polzonetti ha firmato un pregevole acuto sulla pista dai Fayetteville (Arkankas, USA), dove ha corso i 100 ostacoli con il tempo rilevante di 12.80. Sostenuta da un vento a favore di 0,7 m/s, la 20enne lombarda ha firmato il record italiano U23, ritoccando di nove centesimi il primato di categoria detenuto da Elena Carraro, e si è inoltre issata al quinto posto delle liste italiane di sempre, in cima a cui svetta Giada Carmassi con il 12.69 timbrato lo scorso anno a Stoccolma.

La portacolori della Bracco Atletica ha ritoccato di ben 18 centesimi il proprio personale siglato lo scorso 3 maggio a Los Angeles e ha staccato il biglietto per il secondo turno della fase regionale della NCAA, il campionato universitario statunitense. Immatricolata per la prestigiosa Università della California (studia psicologia), Celeste Polzonetti inseguirà la qualificazione alle finali di Eugene e intanto si è garantita la partecipazione agli Europei di Birmingham, visto che è scesa ampiamente sotto il minimo di 12.88.

La brianzola di Desio, che avrà così la possibilità di indossare la magli azzurra durante la rassegna continentale in Gran Bretagna (10-16 agosto), è allenata da Aldo Maggi quando si trova in Italia, mentre quando indossa la divisa universitaria è seguita dalla statunitense Joanna Hayes, la Campionessa Olimpica di Atene 2024.